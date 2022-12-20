Великобритания постановила продать поддерживаемую Россией компанию широкополосного доступа, ссылаясь на безопасность

ЛОНДОН (Рейтер) — Великобритания приказала российской инвестиционной компании LetterOne, поддерживаемой олигархами, продать региональную компанию широкополосного доступа Upp Corporation, заявив, что ее нынешнее владение представляет угрозу национальной безопасности.

Секретарь по делам бизнеса Великобритании Грант Шаппс заявил, что риск для национальной безопасности связан с «владением Upp… и полностью оптоволоконной широкополосной сетью Upp».

LetterOne, или L1, миноритарными владельцами которой являются Майкл Фридман и Питер Авен, заявила, что разочарована решением британского правительства продать 100% акций Upp в течение определенного периода и следовать определенному процессу.

«Мы считаем, что владение Upp компанией L1 никоим образом не представляет угрозы для национальной безопасности», — заявила L1, купившая Upp, ранее называвшуюся Fiber Me Limited, в 2021 году.

«L1 не находится под санкциями и предприняла быстрые и решительные действия для принятия надежных мер по дистанцированию L1 от своих акционеров, подпадающих под санкции. Они не играют никакой роли в L1 и не имеют доступа к зданиям, инфраструктуре, людям, фондам или преимуществам любого рода. «, — говорится в сообщении.

Ранее в этом году британское правительство использовало Закон о национальной безопасности и инвестициях, вступивший в силу в январе, чтобы обязать китайскую технологическую компанию Nexperia продать не менее 86% крупнейшего британского завода по производству микрочипов Newport Wafer Fab.

Закон позволяет правительству тщательно проверять и потенциально блокировать приобретения и инвестиции в чувствительных секторах.

Шаппс сказал, что Upp должен провести аудит безопасности сети Upp, прежде чем ее можно будет продать.

L1 указала, что получила одобрение правительства в отношении Upp в 2021 году, когда ее инвестиции приветствовались.

Великобритания и ее западные союзники ввели санкции против российских граждан, банков и стратегических предприятий после того, как в конце февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине.

(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в пункте 8)

(Отчетность Джеймса Дэйви; редактирование Александра Смита)