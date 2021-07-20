Великобритания постоянно дислоцирует два военных корабля в азиатских водах

Планы визита на высоком уровне ударной группы авианосцев связаны с тем, что Лондон работает над укреплением связей в области безопасности с Токио, который в последние месяцы выразил растущую обеспокоенность территориальными амбициями Китая в регионе, включая Тайвань.

«После развертывания первой ударной группы Великобритания с конца этого года навсегда назначит два корабля в регионе», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в совместном заявлении в Токио со своим японским коллегой Нобуо Киси.

По словам Киси, после прибытия в Японию королева Елизавета и ее корабли сопровождения будут разделены, чтобы совершать отдельные заходы в порты на военно-морские базы США и Японии вдоль японского архипелага.

В Японии, близком союзнике Соединенных Штатов, находится самая большая концентрация вооруженных сил США за пределами Соединенных Штатов, включая корабли, самолеты и тысячи морских пехотинцев.

Британский авианосец, на борту которого находится самолет-невидимка F-35B в своем первом полете, пристыкуется в Йокосуке, где находится командование японского флота и USS Ronald Reagan, единственный американский авианосец, развернутый впереди. Представитель посольства Великобритании в Токио сказал, что в ответ на вопрос о портах, из которых будут действовать корабли британского Королевского флота, британские корабли не будут иметь постоянной базы. Королеву Елизавету сопровождают два эсминца, два фрегата, два корабля поддержки и два корабля из США и Нидерландов. Он достигнет Японии через Южно-Китайское море, части которого востребованы Китаем и странами Юго-Восточной Азии, с остановками в Индии, Сингапуре и Южной Корее. Еще одним свидетельством растущего регионального участия Великобритании является то, что Уоллес, который путешествовал в Японию с делегацией военных лидеров, сказал, что Великобритания в конечном итоге развернет прибрежную группу реагирования, подразделение морских пехотинцев, обученных выполнять миссии, включая эвакуацию и контртеррористические операции. READ 82 человека погибли при пожаре в больнице в Багдаде