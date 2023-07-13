Великобритания предлагает работникам бюджетной сферы повышение заработной платы из-за забастовки врачей | Новости здравоохранения

Великобритания заявляет, что предложит врачам и учителям надбавку как минимум на 6 процентов, поскольку тысячи медицинских работников начинают пятидневную забастовку.

Великобритания предложила миллионам работников государственного сектора повышение заработной платы в попытке положить конец забастовкам, вызванным кризисом стоимости жизни, когда тысячи молодых врачей ушли с работы в знак протеста на пять дней.

Канцлер казначейства Джон Гленн заявил в четверг, что британское правительство решило принять рекомендации о повышении заработной платы, предоставив врачам и учителям надбавку не менее чем на 6 процентов.

Правительство премьер-министра Риши Сунака объявило о своем решении после рассмотрения рекомендаций ряда независимых комиссий по оценке заработной платы.

Повышение заработной платы ниже текущего уровня инфляции в 8,7%, но призвано заполнить пробел после массовых промышленных волнений в Великобритании, вызванных падением реальной заработной платы.

Младшие врачи теперь получат повышение заработной платы на 6 процентов и повышение заработной платы на общую сумму 1250 фунтов стерлингов (1633,25 доллара США), а учителя получат 6,5 процента. Он также объявил о повышении окладов полиции (7%) и вооруженных сил (5%).

Гленн сказал, что не будет никаких новых займов или расходов для финансирования увеличения, хотя повышение заработной платы учителей будет финансироваться за счет перераспределения существующего бюджета Департамента образования.

Это событие произошло, когда финансируемая государством служба здравоохранения Великобритании столкнулась с тем, что описывается как самая продолжительная забастовка в истории, когда десятки тысяч врачей в Англии начали свою последнюю забастовку.

Так называемые младшие врачи, те, кто только начинал свою карьеру после медицинского вуза, начали забастовку в 7 утра, и многие из них объявили о 35-процентном повышении заработной платы в пикетах возле больниц по всей Англии.

Британская медицинская ассоциация (BMA), профсоюз врачей, призвала к повышению заработной платы младших врачей до уровня 2008 года с учетом инфляции.

Между тем, рабочая нагрузка примерно 75 000 младших врачей в Англии увеличилась, поскольку очереди пациентов на лечение достигли рекордного уровня после пандемии коронавируса.

Руководители BMA доктор Роберт Лоренсон и доктор Вивек Триведи заявили: «Сегодня знаменуется начало самой продолжительной одиночной забастовки врачей в истории NHS, но это не рекорд, который нужно упоминать в учебниках истории».

Они призвали правительство отказаться от своего «иррационального предварительного условия» воздерживаться от разговоров при объявлении забастовок.

Арьян Сингх, 27-летний младший врач в пикете возле больницы Университетского колледжа Лондона, сказал, что NHS работает «добросовестно, и это последний шанс изменить это».

Он сказал, что его коллеги планируют уехать в страны, которые «заботятся о своих врачах».

Он добавил: «Врачи осознали, что работают на мировом рынке, а не только в этой стране».

Министр здравоохранения Стив Барклай сказал: «Младшие врачи, отсутствующие в течение пяти дней, повлияют на тысячи пациентов, поставят под угрозу безопасность пациентов и помешают усилиям по сокращению списков ожидания NHS … Требование оплаты в размере 35 процентов или более является необоснованным и рискует разжечь инфляцию, «которая делает всех беднее».

Великобритания, как и другие страны, впервые за многие годы борется с высокой инфляцией.

Первоначально рост цен был вызван проблемами с цепочками поставок, вызванными пандемией, а затем вторжением России в Украину, что привело к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Хотя инфляция немного снизилась по сравнению с пиковым значением в 8,7%, она по-прежнему намного выше уровня в 2%, который был поставлен перед Банком Англии.

Последнее предложение правительства после более чем года высокой инфляции, вероятно, разозлит профсоюзы, заявившие, что бюджеты школ и больниц не могут позволить себе более высокую заработную плату без сокращения расходов в других областях.

Сунак, которому предстоят выборы в следующем году и который плохо отстает в опросах общественного мнения, пообещал вдвое снизить инфляцию, и министры подчеркнули риск того, что слишком сильное повышение заработной платы подорвет эту цель и может привести к повышению цен.