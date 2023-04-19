Великобритания предостерегает Китай от запугивания иностранных граждан в Великобритании | Новости

Предупреждение было вынесено после сообщений СМИ о китайском бизнесмене, связанном с «секретным полицейским участком» в Лондоне.

Великобритания заявляет, что любое запугивание иностранцев со стороны Китая или других стран на ее территории неприемлемо, поскольку она отреагировала на сообщение СМИ о китайском отделении тайной полиции.

Ранее Великобритания заявила, что сообщения о нераскрытых полицейских участках в стране «крайне тревожны» и что полиция изучает этот вопрос.

На этой неделе федеральные агенты США арестовали двух жителей Нью-Йорка по подозрению в том, что они управляли китайским «заставой тайной полиции» в китайском квартале Манхэттена. Китай заявил, что решительно выступает против того, что он назвал «американской клеветой и клеветой».

В среду министр полиции Великобритании Крис Филп заявил, что правительству известно о примерно 100 таких участках по всему миру.

«Это правительство очень серьезно относится к вмешательству в дела иностранных граждан и запугиванию через границу», — сказал он. «Это совершенно неприемлемо, и мы сделаем все необходимое, чтобы этого не произошло».

Местные волонтеры

Посольство Китая в Великобритании не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Китайское правительство ранее заявляло, что за пределами Китая есть центры, которыми руководят местные волонтеры, а не китайские полицейские, которые призваны помочь китайским гражданам обновить документы и предоставить другие услуги.

The Times сообщила во вторник, что китайский бизнесмен, связанный с секретным полицейским участком в Лондоне, организовал ужин по сбору средств для правящей Консервативной партии.

Местная ассоциация Консервативной партии заявила, что проинформировала службы безопасности в прошлом году, и этот человек больше не является членом ее ассоциации.

Филипп отказался комментировать дело, которое, по его словам, расследуется полицией.

По вопросу о потенциальном политическом влиянии он сказал: «Все политические партии должны осознавать опасность того, что представители враждебных наций попытаются проникнуть в нашу деятельность или повлиять на нее».