Великобритания предупреждает о весьма реальной террористической угрозе в аэропорту Кабула

Люди, которые хотят бежать из страны, продолжают ждать в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 25 августа 2021 года. Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Getty Images

ЛОНДОН. Британские официальные лица предупредили о «весьма вероятной» угрозе нападения боевиков Исламского государства на аэропорт Кабула. Это происходит, когда масштабная эвакуация приближается к завершающей стадии, поскольку страны пытаются вывести людей из контролируемого талибами Афганистана до крайнего срока, установленного президентом Джо Байденом – 31 августа. Некоторые европейские страны уже начали приостанавливать полеты из международного аэропорта имени Хамида Карзая. Соединенные Штаты и другие западные страны, участвовавшие в эвакуации, призвали людей держаться подальше от аэропорта на фоне растущей обеспокоенности возможной террористической деятельностью. Министр британских вооруженных сил Джеймс Хеби Sky News сказал В четверг, когда в аэропорту Кабула может произойти «неминуемая и смертельная атака». «В течение недели разведка становилась все более и более уверенной в неизбежном, смертоносном и весьма вероятном нападении на аэропорт или центры обслуживания, используемые западными силами», – сказал Хэбэй Sky News. Между тем Министерство иностранных дел, по делам Содружества и Управление по развитию Великобритании выпустило новое руководство, в котором содержится предупреждение о «постоянной и растущей угрозе террористического нападения». Он призвал людей не ехать в аэропорт и переместиться в безопасное место, ожидая дальнейших советов.

Пассажиры, эвакуированные из Афганистана, выходят из британского военно-транспортного самолета в британских ВВС Брайз-Нортон на юге Англии 26 августа 2021 года. Джейкоб Кинг | AFP | Getty Images

В среду вечером посольство США в Кабуле призвало граждан США в Афганистане избегать поездок в столичный аэропорт, сославшись на неуказанную угрозу безопасности за воротами. «Из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта в это время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США», предупреждение безопасности сказал. READ Отзыв афганского посла и дипломатов из Исламабада «Граждане США, которые находятся у ворот аббатства, восточных или северных ворот, теперь должны немедленно уехать», – добавила она. Посольство США в Кабуле посоветовало американцам всегда быть в курсе своего окружения, следовать инструкциям местных властей, разработать план действий в чрезвычайных ситуациях и следить за развитием событий в местных СМИ и Государственном департаменте.