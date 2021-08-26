Великобритания предупреждает о весьма реальной террористической угрозе в аэропорту Кабула

Люди, которые хотят бежать из страны, продолжают ждать в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 25 августа 2021 года.
Агентство Анадолу | Агентство Анадолу | Getty Images
ЛОНДОН. Британские официальные лица предупредили о «весьма вероятной» угрозе нападения боевиков Исламского государства на аэропорт Кабула.
Это происходит, когда масштабная эвакуация приближается к завершающей стадии, поскольку страны пытаются вывести людей из контролируемого талибами Афганистана до крайнего срока, установленного президентом Джо Байденом – 31 августа.
Некоторые европейские страны уже начали приостанавливать полеты из международного аэропорта имени Хамида Карзая.
Соединенные Штаты и другие западные страны, участвовавшие в эвакуации, призвали людей держаться подальше от аэропорта на фоне растущей обеспокоенности возможной террористической деятельностью.
Министр британских вооруженных сил Джеймс Хеби Sky News сказал В четверг, когда в аэропорту Кабула может произойти «неминуемая и смертельная атака».
«В течение недели разведка становилась все более и более уверенной в неизбежном, смертоносном и весьма вероятном нападении на аэропорт или центры обслуживания, используемые западными силами», – сказал Хэбэй Sky News.
Между тем Министерство иностранных дел, по делам Содружества и Управление по развитию Великобритании выпустило новое руководство, в котором содержится предупреждение о «постоянной и растущей угрозе террористического нападения». Он призвал людей не ехать в аэропорт и переместиться в безопасное место, ожидая дальнейших советов.
Пассажиры, эвакуированные из Афганистана, выходят из британского военно-транспортного самолета в британских ВВС Брайз-Нортон на юге Англии 26 августа 2021 года.
Джейкоб Кинг | AFP | Getty Images
В среду вечером посольство США в Кабуле призвало граждан США в Афганистане избегать поездок в столичный аэропорт, сославшись на неуказанную угрозу безопасности за воротами.
«Из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и избегать выхода из аэропорта в это время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США», предупреждение безопасности сказал.
«Граждане США, которые находятся у ворот аббатства, восточных или северных ворот, теперь должны немедленно уехать», – добавила она.
Посольство США в Кабуле посоветовало американцам всегда быть в курсе своего окружения, следовать инструкциям местных властей, разработать план действий в чрезвычайных ситуациях и следить за развитием событий в местных СМИ и Государственном департаменте.
Эвакуация входит в завершающую стадию.
Администрация США не сообщила общее количество американцев и афганцев, которых она намерена эвакуировать до того, как войска уйдут в конце месяца.
Союзники по НАТО и члены партии президента настаивали на продлении крайнего срока вывода, выражая сомнение в том, что коалиция сможет эвакуировать всех афганцев, имеющих право на выезд, в такие короткие сроки.
Однако во вторник Байден заверил лидеров «большой семерки», НАТО, Организации Объединенных Наций и Европейского союза, что Соединенные Штаты выведут свои вооруженные силы из Афганистана к концу месяца.
Дания заявила, что ее последний рейс из афганской столицы вылетел в четверг, а министр обороны Трине Брамсен, как сообщается, предупредила: «Прилетать или вылетать из Кабула уже небезопасно».
Правительство Нидерландов также планирует совершить последний эвакуационный рейс в четверг из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщает Reuters. Она назвала это решение «болезненным моментом», потому что люди, имеющие право на эвакуацию в страну, теперь останутся позади.
Премьер-министр Франции Жан Кастикс заявил французскому радио RTL в четверг, что его страна больше не сможет эвакуировать людей с вечера пятницы в результате ухода США.
Аманда Масиас из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.