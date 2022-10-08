Великобритания предупреждает, что миллионы километров критически важных инфраструктурных кабелей могут подвергнуться нападению со стороны России | наука | Новости

Эксперт предупредил, что угрозе нападения может подвергнуться не только британская подводная энергетическая инфраструктура после того, как «саботаж» российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» вызвал тревогу у Запада, но и подводные интернет-кабели, которые могут иметь тяжелые последствия для Великобритании. В то время как фрегат Королевского флота был отправлен патрулировать Северное море, чтобы отразить нападение, сказал Гарри Бакли, автор книги «Только на один день»который также работал с МИ-6, говорит, что Британия также должна сосредоточиться на своей уязвимой сети подводных кабелей.

Он сказал Express.co.uk: «Владимир Путин вряд ли меньше обеспокоен тем, что, учитывая три огромные дыры в трубопроводе «Северный поток», по которому российский газ поставляется в Европу, Королевский флот направил фрегат для охраны этих жизненно важных газопроводов. «Их работа также заключается в защите самого важного нового трубопровода из Норвегии в Европу и, по сути, подводных кабелей». Но Бакли подчеркнул, что «в настоящее время основное внимание уделяется газопроводам». Это произошло после того, как министр обороны Бен Уоллес предупредил, что «загадочная» атака на трубопроводы Nord Stream должна напомнить нам, насколько «уязвима» британская энергетическая и интернет-инфраструктура для «гибридных атак». Но Бакли предупредил, что Великобритания «к сожалению, плохо оснащена для защиты миллионов миль подводного кабеля и тысяч миль важнейших газопроводов высокого давления».

Он сказал: «Для патрулирования и обеспечения безопасности как кабельных, так и трубопроводных сооружений потребуется не только морская палуба для патрулирования с целью наблюдения за сумасшедшими кораблями, намеревающимися совершить саботаж, но и такая, которая имеет некоторые подводные возможности для надлежащего исследования под водой и, возможно, для борьбы со взрывчатыми веществами или минами». В то время как г-н Уоллес подтвердил, что в конце года будут закуплены два специализированных судна, в том числе «многоцелевой корабль для исследования морского дна», а также «второй корабль, строящийся в Великобритании», чтобы убедиться. Скрывает недостатки. READ Десятки мирных жителей погибли в результате российских ракетных ударов: Киев Но г-н Бакл предупредил, что на данный момент «у нас, к сожалению, нет никаких кораблей, способных обеспечить безопасность или исследовать то, что происходит под водой. Тем временем все, что у нас есть с какими-либо подводными возможностями, — это еще несколько». Класс старой охоты. Тральщики. «У нас их восемь — только шесть из них мореходные и четыре из них находятся на постоянном патрулировании в Персидском заливе, где есть необходимость обеспечения поставок в те воды, которые разбросаны от летучих мин большой доли нероссийского газа у нас и европейцев все еще надеюсь положиться». Подробнее: Ученые предупреждают, что океан превращается в гигантский континент

И если Путин, наиболее вероятный западный подозреваемый в «саботаже» балтийского трубопровода Nord Stream на прошлой неделе, нацелится на интернет-кабели в Великобритании, у него будет 60 кабелей на выбор. Это включает в себя более короткий кабель CeltixConnect длиной 80 миль до Ирландии, кабель Tata TGN-Atlantic протяженностью 8000 миль и весь путь до США. В 2018 году бывший советник Риши Сунак опубликовал отчет аналитического центра Policy Exchange, предупреждающий, что Россия «агрессивно действует» в Атлантике, связывая кабели между Европой и Соединенными Штатами. Г-н Вейхерт ранее сказал Express.co.uk, что Великобритания может стать главной целью. Еще в апреле он сказал: «Я считаю, что Россия, безусловно, попытается либо перерезать эти подводные кабели, либо воспользоваться ими, если кризис на Украине продолжится или обострится. не пропусти

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Великобритания очень уязвима для такого типа атак. Большие группы этих [internet] Кабели расположены вблизи или на территории Великобритании, что делает британские территориальные воды главной целью для российского вмешательства». «Сочетание интенсивного патрулирования в районах, где расположены кабели, и дипломатического давления — это все, что можно сделать на данный момент», — добавил он. И если Россия доберется до телеграмм незамеченной, это может быть катастрофой. Г-н Вайхерт сказал: «Обрезание этих кабелей было бы катастрофой. Это ухудшило бы интернет-соединение и эффективно отделило бы Европу от остального мира». Это особенно беспокоит телекоммуникационную сторону, если Россия будет преследовать западные спутниковые вышки. «Если эти спутники будут уничтожены и/или повреждены, для поддержания работы глобальной сети связи потребуются подводные кабели — даже если спутников нет, связь будет замедлена, потому что в этих кабелях недостаточно пропускной способности для удовлетворения спроса.