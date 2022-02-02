Великобритания призывает Россию продемонстрировать силу после Брексита – ПОЛИТИКО

ЛОНДОН — В связи с тем, что войска собираются на российско-украинской границе, Великобритания чувствует возможность продемонстрировать, что после Брексита она может стать более гибкой в ​​дипломатическом отношении.

После выхода из ЕС у Великобритании действуют так называемые санкции Магнитского, которые позволяют правительству останавливать цели из страны, направляя наличные деньги через британские банки или получая прибыль от экономики. Великобритания пообещала усилить экономические санкции против российских физических лиц и компаний и не исключила, что они могут быть введены против президента России Владимира Путина.

В последние недели Великобритания также пыталась подорвать планы Путина, обнародовав разведданные, предполагающие, что российские спецслужбы пытались заменить президента Украины Владимира Зеленского. Выступая на прошлой неделе в Палате общин, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания «продолжит разоблачать [Russia’s] сценарий, включая операции с фальшивыми флагами, а также дезинформацию и кибератаки».

В то время как Лондон долгое время жестко отзывался о России, публикуя разведданные в ожидании атак Путина, а не обвиняя его после этого, британское правительство стремится показать, что теперь оно может действовать не так, как остальная Европа.

Такой подход приветствовали по ту сторону Атлантики, и Белый дом также не прочь указать на то, что он считает российской дезинформацией.

«У нас нет более близкого союзника, чем Великобритания, и эта неразрывность подчеркивается нашим совместным подходом к российской агрессии», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента. Бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер отметил, что последний закон о санкциях Великобритании может быть «Основной потенциал Brexit».

Критики возражают, что Великобритания не может быть столь же эффективной за пределами ЕС, потому что она не может участвовать в ключевых встречах между США и ЕС. Несмотря на то, что Трасс в то время находился в Брюсселе, его не пригласили на встречу между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министрами иностранных дел ЕС на прошлой неделе.

Ранее в этом году несколько правительств ЕС обсуждали возможность приглашения министра иностранных дел Великобритании на специальные обсуждения с коллегами из ЕС в случае серьезных кризисов или проблем, но в этом случае ЕС предпочел не делать этого, хотя официальные лица говорят, что она бы согласилась.

«Боюсь, что Лондон создал атмосферу, в которой он не хочет участвовать в координации ЕС, и поэтому [Truss] не был приглашен, что, я думаю, является символом того, что Великобритания не присутствует за всеми столами, где происходит координация», — сказал Питер Рикеттс, бывший посол Великобритании во Франции.

Британские официальные лица возражают, что министр доверия и обороны Бен Уоллес активно участвовал в обсуждениях с коллегами из ЕС и США через НАТО и на двусторонней основе, неоднократно посещая столицы ЕС и совершая трансатлантические звонки. Премьер-министр Борис Джонсон также надеется подписать трехстороннее соглашение с Польшей и Украиной для укрепления сотрудничества перед лицом российской агрессии.

Раскрытие информации как сдерживающий фактор

Великобритания уже давно осуждает российскую агрессию, рекомендуя бывшего офицера КГБ Андрею Луговому предъявят обвинение с убийством Александра Литвиненко, который умер после отравления полонием-210 в Лондоне в 2006 году, и обвинением России в покушении на убийство двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия, в 2018 году.

По словам Нила Мелвина, директора по исследованиям в области международной безопасности в Королевском институте объединенных служб, в последнее время эта тактика усилилась.

«Примерно 18 месяцев назад Великобритания приняла решение не просто защищать основанный на правилах порядок, но перейти к активному сдерживанию, прорыву в российское пространство, будучи непредсказуемым», — сказал он. «Великобритания сейчас считает, что борьба с Россией требует активной политики сдерживания. Политика внешней безопасности ЕС заключается в реагировании на то, что уже произошло. Его действительно трудно сдержать».

Дуглас Лондон, бывший старший оперативный офицер ЦРУ и автор книги «Вербовщик: шпионаж и утраченное искусство американской разведки», сказал, что для США было бы «полезно» иметь близкого союзника, вызывающего русских путем раскрытия разведывательных данных. , но раскрытие информации сопряжено с риском раскрытия источников и активов.

«Это не должно делаться легкомысленно, потому что, как бы вы ни рассекретили что-то, вы даете преимущество своей оппозиции», — сказал он. «Русские будут искать, как была собрана информация, поэтому они будут выяснять, откуда она могла просочиться: агент, технический сбор или неправильное обращение».

Другие сомневаются в риске раскрытия информации, особенно когда несколько наблюдателей за Украиной сомневаются в ее точности.

Министерство иностранных дел России назвало британские заявления «дезинформацией».

Ранее Великобритания присоединилась к США. в приписывании кибератак российской разведке ГРУ в октябре 2020 года.

Киаран, профессор Оксфордского университета и исполнительный директор Национального центра кибербезопасности GCHQ, сказал, что Великобритания осознала преимущества повышения прозрачности в киберпространстве, когда речь идет о враждебной деятельности.

«Я долгое время был сторонником британского подхода к прозрачному выявлению враждебной государственной деятельности в киберпространстве. Я думаю, что это полезно и приветствуется, что этот подход распространился на нынешний кризис», — сказал он.

По словам Мартина, преимущества диапазона атрибуции заключаются в том, что они дестабилизируют тех, кто стоит за атаками, показывая, что их действия известны, помогают снабжать защитников технической информацией в режиме реального времени и вселяют уверенность в граждан, что правительство знает, что происходит.

Такой подход, безусловно, не вызовет одобрения дома, и в то время, когда британский премьер-министр сталкивается с огромным политическим давлением из-за скандала с Partygate. Многие депутаты-консерваторы и аналитики внешней политики приветствовали бескомпромиссный подход правительства к Москве.

«Был период, когда [French President Emmanuel] Макрон встречался с Путиным и очень симпатизировал ему, во всяком случае, с точки зрения презентации», — сказал Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Москве. «Когда Борис Джонсон стал министром иностранных дел, ему потребовался один визит в Москву, чтобы понять, что этот подход невыгоден для нас».

Другие западные союзники по ту сторону Ла-Манша, в частности Франция, утверждают, что такие вопросы лучше решать в частном порядке, добавил Мартин.

Останов стиральной машины

Ахиллесовой пятой британского ответа России по-прежнему остается отмывание денег.

Ведущий аналитический центр по иностранным делам Chatham House призвал Великобританию пресечь отмывание денег клептократами из России и постсоветских республик, которые стали эффективными донорами Британской консервативной партии.

В отчете, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что партия Джонсона получила 3,5 миллиона фунтов стерлингов от натурализованных британских граждан российского и евразийского происхождения в период с 2010 по 2019 год, предупреждая, что с тех пор объем пожертвований, похоже, увеличился.

Некоторые из сторонников тори высказались по этому поводу, но они остаются в меньшинстве. Том Тугендхат, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты общин, предупредил на прошлой неделе, что усилия Великобритании по поддержке Украины рискуют быть «подорванными», если правительство не примет меры, чтобы остановить «грязные российские деньги, протекающие через нашу систему».

В ответ Трасс заявил в понедельник, что правительство выдвинет законопроект об экономических преступлениях для борьбы с незаконным финансированием.

«Учитывая финансовое положение Лондона, Лондон должен лидировать в этом вопросе, а правительство не отреагировало», — сказал Мелвин. «Есть ощущение, что это та область, которой Консервативная партия по каким-то причинам не желает заниматься».

Нахал Тузи и Дэвид М. Херзенхорн предоставили репортажи.