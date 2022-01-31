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Великобритания развернет войска по всей Европе, так как растут опасения, что Путин выберет «путь кровопролития и разрушения», вторгшись в Украину

31 января, 2022
Muhammad

Великобритания готовится направить Кремлю «четкий сигнал», разместив войска по всей Европе, поскольку НАТО надеется помешать России «выбрать путь кровопролития и разрушения» путем вторжения в Украину.

Премьер-министр Борис Джонсон приказал вооруженным силам подготовиться к крупному военному развертыванию, которое укрепит границы Европы и обеспечит «способность Великобритании поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе».

Джонсон сказал, что этот шаг покажет Москве, что Великобритания не потерпит «их дестабилизирующих действий, и мы поддержим наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России».

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Официальные представители Великобритании прибудут в Брюссель, чтобы согласовать детали соглашения с НАТО на следующей неделе.

Этот шаг связан с тем, что министерство иностранных дел, как ожидается, объявит в понедельник о более жестких санкциях, которые позволят Великобритании нацеливаться на стратегические и финансовые интересы России.

Говоря о плане Великобритании направить дополнительные войска в НАТО, г-н Джонсон сказал: «Этот пакет пошлет Кремлю четкий сигнал: мы не потерпим их дестабилизирующей деятельности и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России». .

«Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего.

«Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию по всей Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе».

Москва отрицает, что планирует вторгнуться в Украину, в то же время сосредоточив около 120 000 военнослужащих у границы своего восточноевропейского соседа.

Россия также расширила свое военное наращивание, включив в него запасы крови, что позволило бы ей лечить последствия, что является еще одним ключевым показателем того, что Москва готовит вторжение, сообщает информационное агентство Reuters.

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Великобритания, США и другие союзники по НАТО выглядеть обеспокоенным что боевые действия более вероятны, чем решение кризиса путем переговоров.

Сколько войск НАТО будет готово, если Россия начнет новое вторжение?

Г-н Джонсон еще больше усилит свое присутствие в российско-украинском кризисе, проведя телефонный разговор с г-ном Путиным и посетив регион «в ближайшие дни».

Премьер-министр «усилит сдерживание, чтобы избежать кровопролития» между двумя бывшими советскими республиками, и полон решимости «ускорить дипломатические усилия» во время поездки, заявила пресс-секретарь Даунинг-стрит.

«Он еще раз повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он разговаривает с президентом Путиным на этой неделе», — добавила она.

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, сказал Sky News, что ожидает, что премьер-министр Великобритании предупредит Путина о возможных последствиях вторжения, когда они разговаривают по телефону.

Г-н Тейлор сказал: «Несомненно, премьер-министр даст понять президенту Путину, что, если он примет это ужасное решение о вторжении в Украину… погибнут десятки тысяч украинцев, военных и гражданских лиц.

«Тысячи российских солдат умрут. Такого рода действия являются военными преступлениями, и я думаю, что премьер-министр укажет, что от такого рода действий ничего хорошего не будет».

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Министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес также намерены отправиться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни.

Их попросят улучшить отношения с правительством президента и поощрить путинскую деэскалацию.

Тем временем г-н Джонсон встретится с коллегами из стран НАТО в начале следующего месяца.

Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета Палаты представителей по обороне, сказал Sky News, что напряженность в отношениях между Россией и Украиной является «нашей». Момент кубинского ракетного кризиса, и мы не должны моргать».

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Он сказал: «С точки зрения России, сейчас самое подходящее время для вторжения в Украину, чего Путин давно хотел сделать.

«Он наслаждается этим международным вниманием. Каждый раз, когда лидер поднимает руку и говорит: «Я собираюсь поехать в Москву», он, конечно же, скажет «да».

«Он раскручивает это. Я сомневаюсь, что вторжение произойдет до Олимпиады в Пекине, Китай бы позаботился об этом».

Лейбористы обвинили Джонсона в том, что он «играет в догонялки с другими мировыми лидерами» в сдерживании российской агрессии против Украины.

Министр обороны США Джон Хили сказал, что правительство «парализовано из-за беспорядка, который он создал сам» внутри страны, поскольку премьер-министр ожидает долгожданного отчет о вечеринке от старшего государственного служащего Сью Грей.

Между тем, украинские резервисты, некоторые из которых держат в руках макеты деревянных винтовок, приняли участие в военных учениях на окраине столицы страны Киева.

В этом году Украина запустила новые силы территориальной обороны, которые она хочет превратить в корпус численностью до 130 000 человек, поскольку нервозность по поводу угрозы присутствия около 120 000 российских военнослужащих у ее границы растет.

Среди резервистов — юрист, IT-программист и фрилансер по интернет-рекламе.

Хотя у них может быть мало шансов против гораздо более многочисленной и лучше оснащенной профессиональной российской армии, таким резервистам, как они, может быть поручено защищать гражданские объекты в Киеве во время любого конфликта.

Дело в том, что Россия заявила, что не будет проводить военно-морские учения в международных водах. в Ирландском море на следующей неделе после запроса правительства Ирландии о переносе маневров.

На прошлой неделе Ирландия была уведомлена о том, что учения будут проходить примерно в 240 км (149 миль) от юго-западного побережья в пределах ее исключительной экономической зоны, но не в ее территориальных водах, что означает, что они разрешены международным правом.

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Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что эти планы не приветствуются, особенно в то время, когда между западными союзниками и Россией существует напряженность из-за ситуации на Украине.

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