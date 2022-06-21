Великобритания столкнется с рецессией, если налоги не будут снижены, предупредил вчера вечером главный наблюдательный орган — как и обещал рост Борис Джонсон.

Только облегчение бремени или увеличение расходов спасет Великобританию от того, чтобы стать худшим игроком G-20, за исключением России, в 2023 году.

2 Крупный наблюдательный орган предупредил, что Великобритании грозит рецессия, если налоги не будут снижены — так же, как Борис Джонсон пообещал рост. кредит: ПА

Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что усилия по сокращению долга наносят ущерб экономике.

Ожидается, что валовой внутренний продукт Великобритании стабилизируется на уровне 0% в 2023 году после роста до 3,6% в этом году.

Тем не менее, в лучах надежды премьер-министра он считает, что инфляция снизится до 4,7% в следующем году после пика около 10% в этом году.

Это произошло, когда ее коллега-консерватор Хелена Моррисси вчера вечером подала в отставку со своей должности советника в Государственном департаменте вскоре после того, как сказала в ток-шоу на радио: «Я бы предпочла, чтобы Борис Джонсон не продолжал работать».

Госсекретарь Лиз Трасс сочла комментарии «неоправданными» в работе Моррисси, и это понятно.

Ожидается, что Джонсон, который вчера впервые столкнулся с депутатами после того, как 41% членов Консервативной партии выразили ему недоверие, коснется будущих экономических планов.

Он скажет: «Глобальный встречный ветер сильный.

Но наши двигатели сильнее.

«У нас есть инструменты, необходимые для того, чтобы не отставать от растущих цен.

«И хотя это не будет быстро или легко… мы выйдем из этой сильной страны со здоровой экономикой».

Повстанцы из Консервативной партии заявили, что не будут действовать против премьер-министра по крайней мере несколько недель, пока он пытается изменить ситуацию.

Канцлер Риши Сунак в частном порядке сказал некоторым консерваторам, что не будет наказывать снижение налогов, если оно рискует нанести ущерб экономике.