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Великобритания утверждает, что за последние пять месяцев более тысячи российских солдат ушли без отпуска

24 мая, 2023
Boleslava Sokolova

Россия расследует более 1000 случаев исчезновения своих солдат

Россия расследует более 1000 случаев исчезновения своих солдат

Россия В настоящее время он расследует необъяснимое отсутствие более 1000 солдат, принимавших участие в войне в… Украинапо данным Соединенного Королевства.

Министерство обороны Великобритании В среду он заявил, что в период с января по май этого года военные суды российских независимых журналистов рассмотрели 1053 дела об отсутствии на работе без разрешения (AWOL).

Британские официальные лица добавили: «Российские военные изо всех сил пытались обеспечить дисциплину в своих рядах во время операций на Украине, но их проблемы, вероятно, усугублялись принуждением. Мобилизация резервистов с октября 2022 года».

Прошлой осенью Кремль призвал 300 000 резервистов на передовую войны в Украине, известной как Специальная военная операция «Россия».

Эта частичная мобилизация вызвала обратная реакция По всей стране поступают сообщения о нехватке МоральИ оборудованиеи более высокие ставки С тех пор алкоголизм занимает одно из первых мест.

Минобороны заявило, что большинство из тех, кто был признан виновным в самоволке, «теперь приговорены к условным срокам», поэтому в случае обнаружения их можно было бы перевести в другое место на войне.

Но британские официальные лица также подчеркнули, что у России есть глубокая проблема, когда дело доходит до мотивации ее сил.

Они предположили: «Усилия России по улучшению дисциплины вынуждены подавать пример нерешительным, способствовать патриотическому энтузиазму, а не устранять коренные причины разочарования солдат».

Еще в сентябре, босс Президент России Владимир Путин Он также создал закон, ужесточивший наказание за дезертирство во время мобилизации. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы, а тем, кто сдастся добровольно, грозит 15-летний тюремный срок.

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Как заявил в ноябре Институт изучения войныМорально-психологическое состояние российских войск в Луганской и Донецкой областях очень низкое.

«Большие потери на поле боя и мобилизация на передовую без надлежащей подготовки и плохое снабжение привели к дезертирству».

Министерство обороны предположило, что это значительно больше численности войск без перерыва, чем за весь 2022 год.

Институт изучения войны Он также утверждал, что сотни российских солдат якобы дезертировали и скрываются на оккупированных территориях. Донецкая и Луганская области.

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