Из всех искусств можно было ожидать, что классическая музыка будет представлять наименьшую политическую угрозу Советской России. Очевидно, что романы, пьесы, фильмы и изобразительное искусство должны быть изменены, но как классическая музыка может раскачать лодку?

С легкостью, как обнаружил Шостакович, когда его опера Леди Макбет Официально это было осуждено как «отвлечение, а не музыка». В 1948 году его уволили с преподавательской должности в Московской консерватории за то, что он сочинял музыку, которая была слишком умной, вдохновленной Западом и, следовательно, «коррумпированной».

Однако ирония заключалась в том, что в то время музыкальные стандарты в консерватории были астрономически высокими. Для музыкантов — в отличие от композиторов — середина двадцатого века была золотым веком музыки в России. Мы на Западе не всегда осознавали это, поскольку еврейским музыкальным звездам — ​​и многим еврейским российским музыкантам — регулярно запрещали гастролировать по Западу.

В возрасте 77 лет Леонкага продемонстрировал недюжинную физическую энергию (Фото: Марко Боргрейв).

Среди них была пианистка Элизабет Леонскага, которая в 1960-х годах была одной из молодых звезд Московская Консерватория.

Затем начался антисемитизм: она начала находить загадочные препятствия, которые ставились на ее пути, когда она пыталась получить свидания за пределами России. Однако слухи о ее превосходстве распространились, и когда Израиль и Австрия начали соревноваться за предоставление ее гражданства, она выбрала последнее.

В наши дни, несмотря на ее презрение к публичности, она привлекает преданных поклонников, куда бы она ни пошла, а ее роман о Вигморе был наполнен знатоками всех возрастов.

Первый аккорд Моцарта Фантазия до минор Это прозвучало подобно удару грома, за которым последовала мягко покорная фраза, и пьеса начала безумно качаться между этими двумя полюсами, что привело к роковому удару.

Потом пришел Шенберг Opus Piano Suite 25, строго размытый и досадно непрозрачный — такой предмет можно было изучать всю жизнь и все равно не раскрыть его тайны. Она играла ее так, как если бы она не отображала черты живого камня.

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В третьей сонате Брамса Геракла фирменный громкий голос Леонской становится гигантским. Если открытие было торжественным, Анданте была неописуемо милой, и в стремительном, потрясшем землю эпилоге она, казалось, превратилась в многорукую индуистскую богиню Кали, которая борется со смертью, а не просто смертным с двумя.

Затем были две пьесы — Дебюсси фейерверк, пылающий, как никогда раньше, и Аллегро Моцарта, несущееся, как ветер. Весь вечер — я надеюсь, записанный на пленку — был впечатляющим подвигом физической выносливости, а Лионскаге 77 лет. Он все еще в расцвете сил.