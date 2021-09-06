Великолепное рисованное руководство по игре Kickstarter было отменено Nintendo

рисунок : рисованные руководства по игре

рисованные руководства по игре Создатель Филип Саммерс Я понимаю, что выпуск на Kickstarter отличных руководств по играм в стиле сборника рассказов Nintendo – это юридический риск.Но он был готов пойти на такой риск. когда вы наливаете Все великие произведения искусства неофициальный его Metroid, Contra, Ninja Gaiden А также легенда о зельде подсказки, вы можете понять почему.

В Kickstarter Для проекта показали Коллекция великолепных полноцветных раскадровок, предназначенных для прохождения игроками сложных миссий и целей каждой отдельной игры.. По словам Саммерса, цель этих руководств заключалась в том, чтобы воспроизвести ощущение просмотра хорошего руководства по игре в детстве, со всем восхищением и зрелищностью, которые были связаны с этим.

Но хотя руководства по игре выглядят совершенно потрясающе – И это был огромный успех на Kickstarter, где произвел фурор.См. $ 300 000 – Проект был отменен, любезно предоставлено Nintendo.

рисунок : рисованные руководства по игре

В недавнем обновлении Саммерс поделился мрачными новостями о том, что книги больше не пойдут в производство.

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«Сегодня вечером я отключил рисованные руководства по играм на Kickstarter. Да, именно поэтому вы так думаете», – сказал он в обновлении на Kickstarter. «Я надеялся, что смогу успешно обойти любую юридическую проблему, но, к сожалению, мне это не удалось».

Для поклонников проекта это большое дело, но Саммерс говорит, что все еще благодарен за полученный опыт.

«Конечно, я разочарован, но я полностью понимаю, почему это произошло», – пояснил он. «Все в порядке. Я не сержусь».

На данный момент все запросы на руководства по играм будут отменены, хотя Саммерс говорит, что узнает, действительно ли проект мертв «в ближайшие дни». Спонсоры могут вскоре ожидать электронного письма об отмене, если у них его еще нет, и все деньги будут возвращены с помощью вашего метода оплаты.

Это действительно неутешительный поворот событий.

Хотя в этих руководствах по игре всегда будут проблемы с IP-адресами Nintendo печально известна своей строгой защитой своих активов.Каждая книга – это роскошное произведение искусства, созданное после напряженных часов работы. Талант и страсть Саммерса очевидны на каждой странице, и, честно говоря, его руководства по играм выглядят намного лучше, чем что-либо другое на рынке..

Надеюсь, Саммерс все еще сможет выпустить эти руководства в какой-то мере, будь то через официальные каналы или полная переработка проекта.

эти рисованные руководства по игре Они заслуживают своего времени на солнышке и места на всех наших полках, независимо от усилий Nintendo по уничтожению проекта.

Эта история впервые появилась на Kotaku Australia.