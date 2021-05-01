Величайшие защитники России всех времен

Дмитрий Куликов Сделано для него Эдмонтон Ойлерз Дебют на этой неделе в проф. Победа на выезде со счетом 6: 1 над Winnipeg Jets Понедельник (26 апреля), и сейчас он играет три матча за свою новую команду. 30-летнему защитнику, который был приобретен Эдмонтоном из Нью-Джерси Девилз перед крайним сроком обмена 19 апреля, 25 лет.Десятый Игрок из России в масляной рубашке.

Первым россиянином, сыгравшим за «Эдмонтон», был нападающий Анатолий Семенов, а самым известным российским игроком, игравшим за «Ойлерз», был вратарь Николай Хабибулин. Но наибольшее влияние на Блуллина «Ойлерз» оказали россияне: защитник представлял четырех из шести россиян, которые играли в «Эдмонтоне» не менее четырех сезонов.

Пока Куликов идет по их стопам, давайте вспомним о вкладе лучших российских арьергардов в Эдмонтоне.

Борис Миронов

Миронов провел шесть сезонов за «Ойлерз» и является бессменным лидером франшизы среди российских игроков по количеству матчей (320), ударов (118), очков (160) и минут штрафа (444).

В юношеском сезоне 1993-1994 годов он был продан в Эдмонтон компанией Winnipeg Jets и стал первым игроком, которого назвали All-Rookie в лиге после игры за несколько команд.

Миронов сыграл важную роль в Unforgettable Eulers Tour в конце 1990-х годов. В 1997 году, когда Эдмонтон дошел до второго раунда после этого Раздражающие звезды Далласа, Отдал за команду восемь результативных передач и был вторым с 10 очками в постсезонный период; Год спустя, в четвертьфинальной победе «Ойлерз» над «Колорадо Эвеланш», Миронов забил победный гол чуть более чем за пять минут до этого в первой игре и завершил серию с шестью очками.

Бу Бу – единственный российский игрок в истории «Ойлерз», который носил письмо и служил помощником капитана в 1997–1998 годах. В том сезоне он забил 16-е место в своей карьере, забил 10 голов в силовых показателях и был удостоен звания Защитника года Ойлерз.

Денис Грибишков

Гребешков впервые играл за «Эдмонтон» с 2007-08 по 2009-10 годы и ненадолго вернулся в «Ойлерз» в сезоне 2013-14.