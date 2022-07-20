Велма — лучший боец ​​в MultiVersus, Smash Bros. Брать

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Мультиверсус Можно сказать, что все началось с так называемого мема Ultra Instinct Shaggy. Получено от ютуберов Медиа Редактирование из эпизода Скуби ду! Легенда о Фантозаврах— где загипнотизированный Шэгги в одиночку побеждает банду байкеров — это был вирусный хит, кульминацией которого, по мнению некоторых, стало создание бесплатного WB Brave. Вот почему было таким шоком узнать, что Велма Динкли на самом деле является выдающимся бойцом Mystery Inc. Мультиверсус И не растрепанный.

На самом деле, я склонен идти дальше этого. Велма — один из лучших персонажей в игре. Благодаря своему любознательному характеру и навыкам поддержки она предлагает фанатам уникальный игровой процесс. Например, Велма не бросает руки, а полагается на свои слова во время боя. Ее блестящие идеи могут обогатить соперников, а ее мотивационные речи исцелить союзников. По сути, Велма будет прикрывать вашу спину, и если его заставят, он изгонит вечного Чингисхана из ничего не подозревающих врагов.

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Велма — это сила, с которой нужно считаться в умелых руках. И это несмотря на отсутствие у нее физической силы. Он не такой быстрый (или смертоносный), как Арья Старк, и не обладает такой взрывной силой, как Вселенная Стивена. Тем не менее, она по-прежнему побеждает их обоих, когда дело доходит до того, чтобы быть подходящим товарищем по команде. Это вещь Мультиверсус. Хотя в нем есть как одиночные, так и бесплатные варианты, основной игровой процесс — это формат командных сражений 2 на 2. Есть давать и брать. Синергия способностей личности со способностями партнера по преодолению противодействия. Велма делает это легко.

Скриншот : ВБ .Игры

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Основная роль Велмы как второстепенного персонажа — оказывать помощь во время битвы. Это делается полировкой союзников и нанесением урона/удалением врагов. Одна из вещей, которая выделяет его, — это уровень предлагаемой поддержки и общая сила его различных возможностей. Испытайте нейтральную атаку и особые способности Велмы. Быстро нажимая на кнопку атаки, вы можете посылать снаряды слов-ускорителей в поисках целевых друзей и врагов. Если эти пузыри со словами поразят врага, вы будете манипулировать ими, нанося огромный урон. Этот эффект меняется, если целью является союзник; Когда вы ударите их, они не только ускорятся (способность двигаться быстрее), но также будут созданы дополнительные пузыри со словами, чтобы атаковать врагов и лечить Велму.

Собственное нейтральное движение Велмы, называемое мотивационным оратором, также является мощной способностью. Этот прием посылает луч ободрения, который многократно поражает противников, нанося им урон, а также применяет ошибку, называемую «слабой» — ошибку, из-за которой они получают дополнительный урон и отбрасывают нокаут от атак в течение ограниченного времени. Если она приземлится на союзника, она не только исцелится, но и отправит более сильную версию стаи.

Что хорошего в этих атаках (кроме очевидного)? Оба обеспечивают исцеление. Они также дополняют друг друга. «Вы можете сделать это!» Луч не только ослабляет противников, но и делает их целью с помощью слов поддержки Велмы. Большинство других ее движений похожи в этом отношении. Каждый из них наносит хороший урон, особенно когда член команды усиливает его, а также обеспечивает мощный импульс. Единственным недостатком являются таймеры восстановления, которые не позволяют Велме спамить лучшие части своего арсенала.

Этот тип синергетической игры можно найти и у других персонажей. И снова на ум приходит Вселенная Стивена. Но ни у кого из них нет такого количества фанатов и падений, как у Велмы. Она может дать своей команде щиты и здоровье, повысить скорость, применить груды льда (чтобы замедлить и в конечном итоге заморозить игроков) и ослабить врагов, нанося при этом большой урон. Велма может обучать людей — бросая книгу в своего товарища по команде, она может уменьшить отставание команды, чего ни один другой персонаж не может сделать без использования функции / предмета. По сути, Велмла оказывается сильным союзником независимо от обстоятельств.

Джон Крофтс (@jmcrofts), более известный как ютубер и эксперт по файтингам, считает, что Велма «безумно сильна». В его видео ниже вы можете увидеть, как он не только подтверждает эту идею, нанося около 400 единиц урона, но также указывает, насколько хорошо она поддерживает команду и что у нее «есть потенциал быть на высшем уровне».

Способность, которая действительно устанавливает фильм, хотя должна быть отрицательной, чтобы ее взломать. Во время матча есть определенные ходы, которые могут дать подсказки. Соберите достаточно, и вы сможете вызвать полицейскую машину, чтобы заблокировать раздевалку противоположной команды. Это похоже на способность пузыря Стивена Юниверса, за исключением того, что полицейская машина попытается вывести его из игры, если вы не можете выбраться, в то время как пузырь удерживает людей там, где они есть. Видеть, как кого-то ловят и выводят на сцену, так же комично, как и эффектно.

Теперь этот шаг может показаться несправедливым. Я имею в виду, начинать драку, а потом звонить в полицию — это определенно дерьмо Карен. Тем не менее, требуется некоторое время, чтобы собрать доказательства, необходимые для этого звонка. И если Велма умрет до того, как вызовут машину, ей придется начинать сначала, когда она вернется.

Есть и другие недостатки, о которых стоит беспокоиться. Во-первых, Велма всегда мишень. Удаление их из игры также удаляет их баффы и очистки. Ожидайте ускорение с самого начала. Она также не очень быстрая или мощная сама по себе; МультиверсусУбийцы будут вращаться, что делает их плохим выбором (в большинстве случаев) для матчей 1 на 1. Наконец, ее Up Special не так уж и много. Игрокам с Велмой нужно будет правильно использовать ее прыжки и вести мяч, прежде чем использовать это движение, чтобы выжить на определенном этапе.

Несмотря на свои ограничения, Велма слишком кто — который прекрасная девушка. EVO Champion SonicFox, кажется, согласен. Хотя он имеет тенденцию уничтожать противников независимо от того, кто его использует, его видео под названием «Велма может быть путем» показывает, насколько крутыми они могут быть во время боя. Будь то игра со словесными бросками или близкое знакомство с ее светлыми мыслями. Она даже превосходит Арью Старк, несмотря на свою сверхскорость.

Мощные атаки Велмы усилены ее вспомогательными способностями, что делает ее одним из лучших персонажей. Мультиверсус. В умелых руках вы будете почти непобедимы, с кем бы вы ни объединились. Мы все думали, что это будет мохнатое шоу. И в некоторых аспектах это определенно хороший выбор для одиночных и командных сражений. Но Велма — настоящая представительница Mystery Inc. Она воплощает популярный мультсериал (например, Шэгги), а также воплощает всех, кто достаточно глуп, чтобы дразнить ее элегантные кадры.

Кеннет Сьюард мл. Он внештатный писатель, редактор и иллюстратор, освещающий игры, фильмы и многое другое. Следуй за ним Встроить твит и дальше Дергаться.