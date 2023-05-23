Венгерский лидер заявил, что Украина проиграет войну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что Киев обречен на поражение от России в войне, в результате которой погибли тысячи украинцев, разрушены украинские города и разрушена экономика.

Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме, сказал, что отправка дополнительной помощи приведет только к большему количеству смертей. Венгрия является членом Европейского Союза, но поддерживает тесные отношения с Москвой. Орбан неоднократно отвергал санкции, утверждая, что они являются внутренним страданием, которое не ускорит окончание войны.

«Эмоционально это трагично, — сказал Орбан на мероприятии, спонсируемом Bloomberg. — Мы всем сердцем с украинцами». «Но я говорю как политик, который должен спасать жизни. Шансов на победу в этой войне нет».

Представитель МИД Украины Олег Николенко отверг точку зрения Орбана, заявив, что перед началом войны некоторые европейские политики утверждали, что у Украины нет шансов продержаться более 72 часов.

«Они ошибались тогда, ошибаются и сейчас», — сказал Николенко. «В отличие от сторонников без сопротивления сдаться врагу, украинцы продолжат борьбу до полного освобождения своих земель от российской оккупации».

Разработки:

Кремль рассматривает возможность введения запрета на экспорт газа, чтобы предотвратить нехватку топлива внутри страны и снизить цены на газ на внутреннем рынке, которые растут с апреля, сообщает Reuters. Минфин России планирует вдвое сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам для пополнения государственной казны и, как ожидается, усугубит кризис цен на российский газ.

∙ Julius Baer, ​​один из крупнейших швейцарских банков, приступил к заморозке инвестиционных счетов своих российских и белорусских клиентов по требованию центрального депозитария ценных бумаг Euroclear, сообщает Forbes Россия. Euroclear подала заявку на соблюдение международных санкций.

⋅ Президент Украины Владимир Зеленский посетил фронтовые морские пехотинцы, чтобы отметить ежегодный День морской пехоты Украины.

Многие страны, в том числе Польша, уже начали подготовку украинских пилотов для использования истребителей F-16 американского производства, заявил главный дипломат ЕС Йосип Боррель. Он сказал. Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе, что США будут обучать украинских пилотов.

Министерство обороны России заявило во вторник об уничтожении более 70 «террористов-диверсантов» на фоне противоречивых сообщений о судьбе антикремлевских добровольцев и российских ополченцев, которые в последние дни захватили несколько деревень на российской стороне границы. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал добровольцев «зловещими», добавив, что «надо просто истреблять их, как крыс, в которых они находятся, а не даже ловить».

В понедельник Легион «Свободная Россия» и Русский добровольческий корпус опубликовали видео, в котором говорится, что они перешли границу России и захватили близлежащие деревни. «Легион вернулся домой», — заявили боевики на одном из видео. Во вторник Легион опубликовал в Telegram сообщение о том, что освободил новые территории и продвигается вперед.

Но в Минобороны России во вторник заявили, что «диверсанты» были отбиты и разгромлены ударами с воздуха и артиллерийским огнем. «Остатки националистов вернулись на территорию Украины, где оставались под обстрелом до полной ликвидации», — говорится в сообщении ведомства. кабель.

В ведомстве заявили, что уничтожено более 70 террористов и уничтожено четыре боевые бронированные машины. Атаки были отвергнуты как украинская уловка, призванная отвлечь внимание от того, что, по утверждениям России, было падением Бахмута в минувшие выходные.

Российские СМИ отмечают спорную «победу» Бахмута

Российское телевидение и газеты во вторник тепло восприняли заявление Кремля о падении восточноукраинского города Бахмут, сравнив спорную победу с освобождением Берлина Красной Армией в 1945 году.

Было выделено поздравительное обращение президента Владимира Путина к войскам, а дикторы подчеркнули победу, используя прежнее советское название города Артемовск. И это несмотря на заявления украинских военных о том, что они удерживают небольшую часть города и отвоевали деревни на севере и юге — и вскоре могут окружить заброшенный, почти заброшенный город, в котором до войны проживало более 70 000 человек.

«Миф о том, что Артемовск — незаменимая крепость, развеян», — заявила ведущая Первого канала, самого популярного государственного вещателя в России. «Это исторические события».

На кадрах видно, как российские бойцы кричат ​​«Победа!» Российский триколор и черный флаг частного военного подрядчика Вагнера были установлены на крыше сильно поврежденного многоэтажного дома. Войска Вагнера возглавили многомесячную кампанию по захвату города, и их лидер Евгений Пригожин заявил, что его войска покинут город и будут оккупированы силами Минобороны России. Эти силы ранее изо всех сил пытались удержать землю, захваченную Вагнером.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс