Венгрия дала согласие на вступление Финляндии в НАТО в странах Западной оси

Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО в понедельник, что является последним признаком постепенного отхода премьер-министра Виктора Орбана от России по мере того, как экономические выгоды от их отношений исчезают.

Тамас Минзер, молодой министр иностранных дел, заявил парламенту, что включение Финляндии в трансатлантический оборонный пакт имеет военный смысл. «Третья мировая война еще никогда не была так близка», — сказал он, повторив, что Венгрия сделает все, чтобы избежать вооруженного конфликта и добиться мирных переговоров.

Заявка Финляндии на вступление в военный альянс и расширение границ НАТО с Россией была приостановлена ​​на 10 месяцев, в основном из-за опасений Анкары по поводу Швеции, которая подала заявку одновременно с ее северным соседом.

Но Орбан также отложил утверждение заявок двух стран, поскольку он стремился извлечь выгоду из своего голоса в попытке разблокировать фонды ЕС, замороженные из-за обвинений в коррупции. Когда Анкара согласилась присоединиться к предложению Финляндии, Будапешт последовал ее примеру.

Но Фидес, правящая партия Венгрии, продолжает отказываться одобрить заявку Швеции, несмотря на то, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан призывает Будапешт ратифицировать обе заявки «без промедления».

«Чем больше они настаивают на принятии решения, тем более всесторонне мы должны думать об этом каждый раз», — сказал Мате Кочис, лидер парламентской группы Фидес.

Венгрия в значительной степени зависит от российского газа и поддерживает финансовые связи с российскими учреждениями. Однако многие шаги правительства указывают на то, что Орбан начал постепенную трансформацию, которая может в конечном итоге заменить Россию в его экономике.

Признаки того, что правительство Орбана смягчает свою позицию в отношении России, включают переговоры с Францией о перенаправлении большей части ее производства ядерной энергии из России и членство в Контактной группе по Украине, направленной на координацию поставок оружия между союзниками по НАТО, хотя оно так и не отправило их. оружия в Киев, заявил Петер Креко, директор Столичного центра политических исследований в Будапеште.

«Есть намерение скорректировать курс», — сказал Креку, добавив, что антизападная, пророссийская политика Орбана «требует времени, чтобы ослабить».

По словам людей, знакомых с мыслями премьер-министра, отчасти это изменение было вызвано ухудшением экономических перспектив. Некоторые из крупнейших венгерских компаний рассматривают возможность выхода из бизнеса в России.

Например, OTP Bank, крупнейший кредитор Венгрии, заявил, что ждет подходящего момента, чтобы «принять стратегическое решение» по своей российской дочерней компании, которую «в данный момент нельзя продать».

«Мы не зарабатываем в России много денег, — сказал заместитель исполнительного директора Генеральной прокуратуры Ласло Бенчич. «Мы резко сузили наш бизнес там до очень простых продуктов».

Несмотря на рекордную прибыль, энергетическая группа MOL начала диверсифицировать свою деятельность, отказываясь от дешевой российской нефти. Столкнувшись с «беспрецедентными проблемами» из-за войны на Украине, Жолт Хернадий, исполнительный директор MOL, заявил, что компания планирует потратить сотни миллионов долларов на получение доступа к нефти, поставляемой через Средиземное море, и модернизацию нефтеперерабатывающих заводов для переработки нероссийской нефти.

Совсем недавно непокорный Орбан был непреклонен в том, чтобы Венгрия «поддерживала наши экономические связи с Россией», но три недели спустя он заявил на бизнес-форуме в Будапеште, что может перезагрузить отношения с Москвой.

Он сказал: «Венгрия должна долго и упорно думать о дипломатических и экономических отношениях, которые она может установить и поддерживать с Россией в ближайшие десять-пятнадцать лет». Мы, очевидно, заинтересованы в максимально возможном поддержании связи. . . Но никто не знает, сможем ли мы это сделать и как долго.

Премьер-министр надеется использовать натиск Швеции в НАТО как способ разрешить десятилетний спор с партнерами по ЕС по поводу предполагаемой «нелиберальной демократии», которая привела к эрозии гражданских свобод и расширению его влияния на СМИ, суды, образование. и искусства. Предполагаемое систематическое злоупотребление Орбаном планами финансирования ЕС привело к тому, что Брюссель приостановил финансирование на сумму более 30 миллиардов евро.

«Орбан явно шантажирует Запад, даже несмотря на то, что получает очень серьезные предупреждения», — сказал Даниэль Хегедос из немецкого аналитического центра Marshall Fund. Он сказал, что существует «четкая связь» между голосованием в НАТО и деньгами ЕС.

Эта тактика оттолкнула таких союзников, как Польша, которая была возмущена неоднократными попытками Венгрии отсрочить введение санкций против России.

«Никакого возврата к обычным делам с русскими», — написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной в Венгрии в первую годовщину вторжения на Украину. «Нельзя нормализовать отношения с преступным режимом».

Венгерская уловка удивила Финляндию и Швецию, которые сосредоточились на турецкой оппозиции. «Я не думаю, что у нас есть проблемы с Венгрией», — сказал представитель скандинавских стран. «Просто Орбан ведет себя оппортунистически и смотрит, сможет ли он что-нибудь извлечь из этого».