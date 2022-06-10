Венгрия заявила, что ЕС не может ввести газовое эмбарго в отношении России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто исключил возможность включения российского газового эмбарго в следующий пакет санкций ЕС, заявив, что это «невозможно».
Венгрия, не имеющая выхода к морю, сильно зависит от российских углеводородов.
Комментарии Сийярто прозвучали после того, как президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Запад не сможет распоряжаться российской нефтью и газом в течение нескольких лет.
Европейский Союз добивается полного запрета на российскую нефть в попытке вывести из строя военную машину Путина из-за нападения Кремля на Украину. Блок наконец согласился В конце прошлого месяца в рамках долгожданного шестого пакета санкций против России было введено частичное нефтяное эмбарго.
Компромисс предусматривает запрет на ввоз российской нефти в блок по морю, за исключением импорта, поставляемого по трубопроводу после возражения Венгрии.
Выступая перед корреспондентом CNBC Шарлоттой Рид в четверг в кулуарах министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, Франция, Зийярту сказал: «Когда мы вводим санкции, мы должны убедиться, что эти санкции причинят больше вреда тем, кого мы санкции, чем мы сами».
«У нас должна быть очень четкая позиция по войне, которая у нас уже есть, мы осуждаем Россию за эту военную агрессию. Мы поддерживаем Украину. Но мы также должны учитывать реальность», — добавил он.
Сийярто выразил разочарование тем, что изображает Венгрию страной, не желающей наказывать Россию за войну на Украине, указывая на тот факт, что Россия в настоящее время поставляет 65% нефти Венгрии и 85% ее поставок газа.
Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в настоящее время Россия обеспечивает 65% потребностей страны в нефти и 85% поставок газа.
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Он добавил, что отсутствие альтернативной инфраструктуры означает, что страна не может быстро снизить свою зависимость от российских источников энергии.
Вскоре после того, как в прошлом месяце Европейский союз утвердил шестой пакет санкций, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала блок обсудить возможность введения российского газового эмбарго в рамках седьмого раунда мер.
Но канцлер Австрии Карл Нахаммер неожиданно отверг эту идею, заявив, что это не будет темой для обсуждения.
Когда венгра Сийярто спросили о возможности того, что Европейский союз может нацелиться на экспорт российского газа в рамках следующего раунда санкций, он ответил: «Нет, это невозможно».
«Если вы не можете импортировать газ из России, государство останавливается, [the] Экономика останавливается, мы не можем отапливать дома, мы не можем управлять экономикой. Наш вопрос: кто может предложить решение?
Россия не будет строить бетон на своих нефтяных скважинах
Путин заявил в четверг, что Россия не «получит бетон на своих нефтяных скважинах», пока Запад остается зависимым от своих источников энергии. Согласно комментариям, переведенным BBC.
«Объем нефти на мировом рынке снижается, а цены растут», — сказал он. «Прибыль компании растет».
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