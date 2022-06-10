Венгрия заявила, что ЕС не может ввести газовое эмбарго в отношении России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто исключил возможность включения российского газового эмбарго в следующий пакет санкций ЕС, заявив, что это «невозможно».

Венгрия, не имеющая выхода к морю, сильно зависит от российских углеводородов.

Комментарии Сийярто прозвучали после того, как президент Владимир Путин заявил, что, по его мнению, Запад не сможет распоряжаться российской нефтью и газом в течение нескольких лет.

Европейский Союз добивается полного запрета на российскую нефть в попытке вывести из строя военную машину Путина из-за нападения Кремля на Украину. Блок наконец согласился В конце прошлого месяца в рамках долгожданного шестого пакета санкций против России было введено частичное нефтяное эмбарго.

Компромисс предусматривает запрет на ввоз российской нефти в блок по морю, за исключением импорта, поставляемого по трубопроводу после возражения Венгрии.

Выступая перед корреспондентом CNBC Шарлоттой Рид в четверг в кулуарах министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, Франция, Зийярту сказал: «Когда мы вводим санкции, мы должны убедиться, что эти санкции причинят больше вреда тем, кого мы санкции, чем мы сами».

«У нас должна быть очень четкая позиция по войне, которая у нас уже есть, мы осуждаем Россию за эту военную агрессию. Мы поддерживаем Украину. Но мы также должны учитывать реальность», — добавил он.

Сийярто выразил разочарование тем, что изображает Венгрию страной, не желающей наказывать Россию за войну на Украине, указывая на тот факт, что Россия в настоящее время поставляет 65% нефти Венгрии и 85% ее поставок газа.