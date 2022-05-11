Венгрия заявляет, что ее поддержка нефтяного эмбарго Европейского Союза в отношении России зависит от сотен миллионов долларов.

Прибор для мониторинга газораспределительного трубопровода в Берждароце, Венгрия, одного из многих пунктов, через которые российский газ поступает в Европейский Союз, 10 февраля 2015 г. REUTERS/Laszlo Balogh/File Photo

БУДАПЕШТ (Рейтер) — Венгрия в среду повысила ставки в своих переговорах о нефтяных санкциях Европейского Союза, заявив, что сделка будет иллюзорной, пока Брюссель не предложит «решение» на сотни миллионов долларов, чтобы заменить российскую нефть в Венгрии. Эконом.

Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook, что на горизонте пока нет приемлемого предложения. Он пояснил, что российские поставки по трубопроводам должны быть освобождены от любого нефтяного эмбарго, которое должно применяться только к поставкам по морю.

Это было бы выгодно венгерской группе MOL (MOLB.BU), которая получает огромные прибыли, потому что ее НПЗ используют дешевую российскую нефть марки Urals. Разница в цене между нефтью Urals и нефтью Brent пока увеличилась примерно до 34-35 долларов за баррель.

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Это также помогло MOL покрыть убытки, которые венгерское правительство понесло из-за ограничения цен на топливо в прошлом году, что помогло премьер-министру Виктору Орбану победить на выборах в апреле.

Сийярто сказал, что Венгрия ясно дала понять Брюсселю, что поддержит нефтяные санкции только в том случае, если комиссия предложит решение проблем, которые они создадут для Венгрии.

«Мы ожидаем такого предложения не только с точки зрения конверсии наших нефтеперерабатывающих заводов стоимостью в сотни миллионов долларов, не только с точки зрения увеличения мощности хорватского трубопровода стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, но и с точки зрения будущего венгерской экономики», — сказал Сийярто.

Большинство других стран ЕС поддерживают российское нефтяное эмбарго в рамках нового шестого пакета санкций, направленных на наказание Москвы за ведение войны с Украиной. Для такого решения требуется единогласие, однако Венгрия является самым откровенным критиком, а некоторые другие страны Восточной Европы выступают против запрета. Прочитайте больше

Сийярто сказал, что единственный способ достичь соглашения — это если эмбарго ЕС будет применяться только к морским поставкам нефти.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для достижения соглашения необходима дополнительная работа, и что она проведет дискуссию о региональном сотрудничестве в области нефтяной инфраструктуры.

Этот вопрос является сложным, потому что предоставление MOL лет несоблюдения требований и присуждение финансовой компенсации за модернизацию нефтеперерабатывающего завода нарушило бы равные правила игры.

«Министерство труда и правительство играют бок о бок. Игра заключается в том, чтобы использовать российскую нефть дольше, что более выгодно, учитывая разницу», — сказал Войцек Конончук, заместитель директора Центра восточных исследований OSW, базирующегося в Варшаве. мозговой центр.

Посол Польши в Европейском союзе сообщил журналистам, что переговоры были трудными, поскольку многолетнее освобождение касалось вопросов конкуренции и равных условий для компаний на общем рынке.

Благословение для торгового центра?

Бизнес-модель MOL в области нефтепереработки и нефтехимии основана на российской нефти, транспортируемой по трубопроводу «Дружба», который покрывает около 65% потребностей Венгрии в нефти. Группа заявила, что потребуется не менее двух-четырех лет и от 500 до 700 миллионов долларов, чтобы полностью перевести свои нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии на альтернативную переработку сырой нефти.

«Нефтеперерабатывающие заводы MOL построены для переработки российской экспортной нефти (REB). Это правда, что MOL может перевести свои НПЗ на использование альтернативной сырой нефти, и MOL уже много сделала для переработки до 35% нероссийской нефти», — заявила компания в ответ на вопросы Reuters. Чтобы сделать больше, нам нужны дополнительные мощности, инвестиции в технологии и время тестирования».

«На данный момент у нас есть преимущество в виде более выгодных цен на «Юралс», но это не навсегда».

Маржа переработки MOL увеличилась за счет потребления дешевой российской нефти, а также роста маржи крекинга дизельного топлива и бензина.

По данным Министерства труда, маржа нефтеперерабатывающих заводов выросла до 33,7 доллара за баррель в марте с 3,4 доллара в феврале. Компания не опубликовала данные за апрель, заявив, что «текущая маржа не отражает фактическую прибыльность Министерства труда».

Запрет нанесет ущерб бизнес-модели MOL, но его зависимость от трубопровода «Дружба» также является слабым местом, сказал Тамас Плетцер, аналитик нефтяного сектора в Erste Investment.

«Если они получат деньги ЕС для инвестиций, это выгодная ситуация, особенно если российские поставки останутся на месте», — сказал он.

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Автор: Кристина Тан, дополнительный репортаж Марека Стрелецкого в Варшаве; Монтаж: Кэтрин Эванс, Джон Стоунстрит и Томас Яновский.

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