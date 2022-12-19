Венгрия может изменить газовый контракт с Россией без консультации с Комиссией — Сийярто

БУДАПЕШТ, 19 декабря (Рейтер) — Будапешту не нужно информировать или консультироваться с Европейской комиссией, если он хочет изменить свою давнюю газовую сделку с Россией на ограничение цен на газ для всего ЕС, заявил в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярдо. быть признанным.

Венгрия, член ЕС, которая в значительной степени зависит от импорта российского газа и нефти, неоднократно заявляла, что выступает против контроля над ценами на российский газ.

Министры ЕС встретились в понедельник, чтобы попытаться согласовать предельную цену.

Если потолок цен на газ будет утвержден, Сийярто заявил на прошлой неделе, что Венгрии придется изменить свое соглашение с Россией, оставив его открытым для возможных изменений.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярдо выступает на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2021 года. Мэри Альтафер/Пул через REUTERS

«Для нас важно, что у нас есть свобода изменить (соглашение) на небольшое достижение в этом очень плохом предложении. Это означает, что нам не нужно консультироваться с Еврокомиссией об изменении (соглашение) на долгосрочное соглашение (с Россией), если это необходимо в случае потолка цен», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Сизхардо сказал.

В настоящее время Венгрия получает 4,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию по долгосрочному соглашению с Россией в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в прошлом году до того, как Россия вторглась в Украину.

Сийярдо также сообщил, что на встрече в Брюсселе он рекомендовал Европейской комиссии разработать план, запрещающий некоторым операторам нефтепроводов требовать плату за транспортировку выше средней по ЕС.

Оператор трубопровода Adria, по которому нефть транспортируется из Хорватии в Венгрию, требует от венгерской нефтегазовой компании MOL повышения транспортных тарифов на 80% в следующем году. (МОЛБ.БУ)— сказал Сийярто.

Он сказал, что повышение будет неоправданным, если возникнут проблемы с транспортировкой нефти из России в Центральную Европу по трубопроводу Друшпа, поскольку трубопровод Адрия является основной альтернативой для поставок сырой нефти в Венгрию, Словакию и Чехию.

Анита Комувес сообщает в Будапеште; Монтаж Кирстен Донован и Хью Лоусон

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