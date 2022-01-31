Венгрия нацелена на сбалансированные экономические отношения с Россией – Премьер-министр – мир

Вена, 31 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Radio Kossuth, что весь спектр венгерско-российских отношений будет обсуждаться во время его запланированного визита в Россию 1 февраля. Текст его заявления был официально обнародован в понедельник Управлением международных отношений правительства Венгрии.

«Я иду к начальнику [of Russia Vladimir Putin] Как это происходит каждый год, за возможным исключением эпидемических лет, в рамках наших встреч на высшем уровне, венгерско-российских саммитов, где мы всегда смотрим на двусторонние отношения и где у меня всегда есть четкие цели, а у Венгрии всегда четкие цели. Орбан сказал, что сейчас необходимы сбалансированные экономические отношения».

Премьер-министр Венгрии заявил, что «хотел бы увеличить объем газа, указанный в российско-венгерском газовом соглашении». «В ходе переговоров я хотел бы добиться увеличения объемов газа, которые сейчас доступны нам в это непростое время, когда растут цены на энергоносители, в рамках российско-венгерских отношений», — отметил Орбан.

«Есть также направления экономического сотрудничества в пищевой сфере, туризме и т. д. Странно, что Венгрия также имеет рыночные возможности и знания в области космического сотрудничества. Поэтому на повестке дня будет укрепление экономических отношений», — добавил он.