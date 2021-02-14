Венгрия стала первой страной ЕС, применившей российскую вакцину Sputnik

Венгрия стала первым членом ЕС, который применил российскую вакцину против вируса короны Spotnik V, и надеется вскоре использовать китайскую синоформную вакцину, хотя она не была одобрена регулирующим органом ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал недостоверную отчетность ЕС, и его правительство приобрело достаточно Спотника V и 2,5 миллиона синофармацевтических препаратов для вакцинации 1 миллиона человек.

Венгерский регулирующий орган срочно одобрил обе вакцины, не дожидаясь зеленого света со стороны Фармацевтического агентства США (EMA), которое на данный момент уничтожило вакцины, произведенные американо-немецкой компанией Pfizer-Biotech, американской компанией Moderna и британско-шведской компанией. Астрогенека. С Оксфордским университетом.

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«Каждый день мы ждем Брюсселя и теряем сотни жизней венгерцев», – сказал Орбан венгерскому радио.

«Почему мы думаем, что европейцы умнее нас? Это неправда. Наши профессионалы не хуже любого европейского эксперта, я никому не доверяю. [vaccine] Анализ в Брюсселе, чем я сделал на венгерском языке. На самом деле, наоборот. ”

Венгрия рассчитывает получить в этом месяце 600 000 доз вакцины Spotnik V и 500 000 доз синоформной вакцины в рамках общенациональной программы быстрой вакцинации около 10 миллионов человек.

«Если мы начнем использовать китайскую вакцину, это произойдет в ближайшее время, и каждый человек, который когда-либо зарегистрировался до Пасхи, может быть вакцинирован … Если сейчас ситуация сложится, к концу мая или началу июня это будет 6,8 миллиона человек. , “Сказал г-н Орбан.

Москва отклонила опасения по поводу прозрачности данных, полученных при испытаниях на спутнике Sputnik V, и настаивает на том, что вакцина безопасна и более чем на 90% – заявления, подкрепленные совместно рассмотренными промежуточными результатами расширенного клинического испытания, опубликованными в медицинском журнале Lancet в этом месяце.

ЕС признал, что допустил ошибки в процессе планирования, утверждения и выпуска своей собственной программы вакцинации, но настаивает на том, что теперь она идет по правильному пути и может предоставить вакцины 70 процентам взрослого населения в осенней толпе.

Одобрение

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все вакцины Covit-19 будут «приветствоваться» в ЕС, и после получения одобрения их альянса она поговорила с президентом России Владимиром Путиным о процессе подачи заявки в EMA о том, как эксперты ее страны могут направлять разработчиков Sputnik V. .

10 февраля EMA сообщило, что не получило ни обзора, ни одобрения рынка вакцины Govt-19 Spotnik V, несмотря на сообщения об обратном.