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Венгрия стала первой страной ЕС, применившей российскую вакцину Sputnik

14 февраля, 2021
Vsevolod Egorov

Венгрия стала первым членом ЕС, который применил российскую вакцину против вируса короны Spotnik V, и надеется вскоре использовать китайскую синоформную вакцину, хотя она не была одобрена регулирующим органом ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал недостоверную отчетность ЕС, и его правительство приобрело достаточно Спотника V и 2,5 миллиона синофармацевтических препаратов для вакцинации 1 миллиона человек.

Венгерский регулирующий орган срочно одобрил обе вакцины, не дожидаясь зеленого света со стороны Фармацевтического агентства США (EMA), которое на данный момент уничтожило вакцины, произведенные американо-немецкой компанией Pfizer-Biotech, американской компанией Moderna и британско-шведской компанией. Астрогенека. С Оксфордским университетом.

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«Каждый день мы ждем Брюсселя и теряем сотни жизней венгерцев», – сказал Орбан венгерскому радио.

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