Венгр Орбан хочет «осушить болото» в Евросоюзе

БУДАПЕШТ, Венгрия (AP) — Премьер-министр Венгрии заявил в среду, что, по его мнению, пришло время «осушить болото» в Европейском союзе, что, по его мнению, может привести к роспуску законодательного органа блока.

На ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште Виктор Орбан заявил, что в недавнем коррупционном скандале замешаны несколько депутатов Европарламента. Он поставил под сомнение авторитет учреждения и поддерживает упразднение комиссии в том виде, в каком она существует в настоящее время.

«Венгры хотят распустить Европейский парламент в его нынешнем виде», — сказал Орбан. «Степень, в которой репутация Европарламента в Венгрии была подорвана (скандалом), легко ответить: никак, потому что меньше быть не может».

Проводимая ежегодно почти трехчасовая пресс-конференция — едва ли не единственный случай в году, когда Орбан отвечает на вопросы международных СМИ или критически настроенных венгерских СМИ.

Лидер популистов, занявший в апреле четвертый срок подряд, ведет частые баталии с Европейским союзом, который обвиняет его в нарушении демократических норм и надзоре за широко распространенной официальной коррупцией.

Но в среду Орбан раскритиковал Европарламент. Что касается недавних разоблачений коррупционного скандала с «деньгами за услуги», предположительно замешанного в Катаре, она позаимствовала фразу бывшего президента США Дональда Трампа, сказав, что пришло время «осушить болото» в Брюсселе.

Пресс-конференция в среду состоялась, поскольку Европейский союз заморозил более 12 миллиардов евро. В финансировании Венгрии из-за опасений, что правительство Орбана будет подавлять независимость судебной власти, контролировать коррупцию в официальных органах и ограничивать права меньшинств.

В сентябре Европарламент заявил, что Венгрия больше не может считаться демократией. и это станет «гибридной системой избирательного деспотизма» под руководством Орбана — обвинение, которое отвергает его правительство.

К напряженности в отношениях между Будапештом и Брюсселем добавляется давление со стороны венгерского правительства против санкций против Москвы из-за ее войны на Украине.

Орбан, которого считают одним из ближайших союзников президента России Владимира Путина в Европейском союзе, утверждает, что санкции оказались неэффективными в том, что касается давления на Россию с целью прекращения войны, и что они нанесли больше вреда европейской экономике, чем России.

«Если бы это зависело от нас, не было бы санкционной политики», — сказал Орбан в среду, добавив, что не поддержит никаких дополнительных пакетов санкций против России в будущем, но не будет мешать их принятию ЕС.

Он сказал: «Не в наших интересах постоянно делить европейскую и российскую экономики на две части, поэтому мы пытаемся спасти то, что можно спасти от нашего экономического сотрудничества с русскими».

Орбан пошел на ряд уступок, чтобы обеспечить доставку столь необходимых средств ЕС, но Европейская комиссия — исполнительный орган блока — настаивала на дальнейших реформах, если Будапешт получит доступ к деньгам.

Венгрия страдает от одного из самых высоких уровней инфляции в Европе и неустойчивой валюты, которая вызвала резкий рост цен. В ноябре уровень инфляции превысил 22%, а форинт упал почти на 10% по отношению к евро с начала года.

Орбан сказал, что правительство планирует снизить инфляцию до однозначных цифр к декабрю и вскоре обнародует программу, которая отменит подоходный налог для женщин с детьми до 30 лет.