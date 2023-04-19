Венесуэла и Россия обновили соглашения о сотрудничестве во время визита Лаврова

Мехико, Мексика, 18 апреля 2023 г. (venezuelanalysis.com) — Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль принял своего российского коллегу Сергея Лаврова в Каракасе во вторник, когда пара объявила о своих усилиях по работе над совместными предприятиями в области добычи нефти, сельского хозяйства, медицины и освоения космоса.

«Мы продолжим работу по укреплению отношений между Российской Федерацией и Венесуэлой, которые являются стратегическими партнерами», — сказал Хиль в ходе пресс-конференции.

Со своей стороны Лавров назвал Венесуэлу одним из «наиболее надежных партнеров России».

В настоящее время глава МИД России находится в многострановом туре по региону, впервые посетив Бразилию. Ожидается, что позже он посетит Никарагуа и Кубу.

Гилл сказал, что пара пересмотрела и обновила двусторонние соглашения и сотрудничество между двумя странами, отметив, что на сегодняшний день подписано более 300 таких соглашений.

«Наши отношения прошли проверку разного рода кризисами и попытками давления извне, и, несмотря ни на что, они успешно развиваются и будут развиваться вне зависимости от политической ситуации», — сказал Лавров.

Две страны стремились к более тесным связям с момента вступления покойного Уго Чавеса на пост президента в 1999 году, и этот процесс продолжается под руководством президента Николаса Мадуро, поскольку Венесуэла стремится освободиться от гегемонии США. Поскольку в последние годы обе страны стали объектами санкций США, Венесуэла и Россия все чаще строили его. Близкие отношенияпричем последний обеспечивает критическую точку Линия жизни После нефтяного эмбарго США.

Во время своего выступления перед прессой Хиль указал, что его страна не согласится на нормализацию отношений с США до тех пор, пока не будут сняты все санкции против Венесуэлы. Венесуэла находилась под широким влиянием Штрафы Система, первоначально введенная бывшим президентом США Дональдом Трампом и в значительной степени сохраненная его преемником Джо Байденом.

Министр иностранных дел Венесуэлы добавил, что пара обсудила пути ухода от доминирования доллара США. Гилл заявил, что существуют планы действий по разработке альтернативы SWIFT, платформе обмена финансовыми сообщениями, которая облегчает движение денег на международном уровне. Система SWIFT во всех смыслах и целях контролируется Вашингтоном, который запретил России и Венесуэле использовать эту систему, создав барьеры для участия обеих стран в международной торговле.

Нефтяное эмбарго США и исключение Венесуэлы из платформы SWIFT вынудили страну обратиться к посредникам для размещения своей нефти на международном рынке, что привело к значительным результатам. потерянный доход.

Лавров сообщил, что обсудил со своим коллегой практические меры по расширению товарооборота. Каракас и Москва недавно объявить Они разработают новый маршрут доставки между двумя странами для облегчения торговли.

Представители внешнеполитических ведомств также заявили о своей поддержке инициативы Группы друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций. на кончике копья Венесуэлой, которая стремится продвигать дипломатию и плюрализм вместо применения силы и односторонних действий. Группа друзей в настоящее время насчитывает 20 участников, включая Россию.

«Наша задача — добиться того, чтобы Устав ООН выполнялся в полном объеме, а право на самоопределение не отнимали, когда это выгодно Западу», — сказал Лавров.

Гилл сказал, что усилия США по сохранению гегемонии посредством вооруженного конфликта привели только к еще большему «хаосу» в мире, и высоко оценил появление нового «многополярного» мира, мнение, которое разделяет Лавров.

«Я уверен, что процесс формирования многополярного мира набирает обороты, и он приведет к успешным и позитивным результатам для большей части человечества, даже если Запад не захочет участвовать», — сказал Лавров.

Точно так же Мадуро ранее высказывался в пользу идеи «многополярного» мира, предупреждая, что многоплановая кампания западных стран по изоляции России направлена ​​на разрушение для сдерживания его развития.

Затем Лавров провел встречи с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и президентом Мадуро.

Под редакцией Рикардо Васа в Каракасе.