Венесуэла предоставила нефтяникам США домашний арест в знак признания Байдена

Файл – На этой недатированной фотографии, опубликованной министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арисой в Твиттере 18 июня 2020 года, слева направо показаны руководители нефтяной отрасли CITGO, Густаво Карденас, Хорхе Толедо, Хосе Луис Самбрано, Томио Фидель и Аллерио Хосе Самбрано. Он стоит возле Боливарианской национальной разведывательной службы в Каракасе, Венесуэла. Руководители нефтяных компаний, заключенные в Венесуэле более трех лет по обвинению в коррупции, получили домашний арест в пятницу, 30 апреля 2021 года, в знак доброй воли по отношению к администрации Байдена при пересмотре ее политики в отношении политически неспокойной страны Южной Америки. (Опубликовано в Twitter Хорхе Арреаса / Министерство иностранных дел Венесуэлы через файл AP) Файл – На этой недатированной фотографии, опубликованной министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арисой в Твиттере 18 июня 2020 года, слева направо показаны руководители нефтяной отрасли CITGO, Густаво Карденас, Хорхе Толедо, Хосе Луис Самбрано, Томио Фидель и Аллерио Хосе Самбрано. Он стоит возле Боливарианской национальной разведывательной службы в Каракасе, Венесуэла. Руководители нефтяных компаний, заключенные в Венесуэле более трех лет по обвинению в коррупции, получили домашний арест в пятницу, 30 апреля 2021 года, в знак доброй воли по отношению к администрации Байдена при пересмотре ее политики в отношении политически неспокойной страны Южной Америки. (Опубликовано в Twitter Хорхе Арреаса / Министерство иностранных дел Венесуэлы через файл AP)

Майами (The Associated Press) – Шесть руководителей нефтяных компаний США, лишенных свободы в Венесуэле более трех лет по обвинению в коррупции под домашним арестом, получили в пятницу жест доброй воли по отношению к администрации Байдена, когда она пересматривает свою политику. К политически неспокойной стране Южной Америки.

Частичное освобождение шести сотрудников Citgo, базирующегося в Хьюстоне, было подтверждено AP членами семьи мужчин.

Томми Ваделл, Хосе Луис Самбрано, Аллерио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Перейра исключены. Агентами безопасности в масках во время встречи в Каракасе перед Днем благодарения в 2017 году. Их заманивают в Венесуэлу, чтобы они присутствовали на встрече в штаб-квартире государственного нефтяного гиганта PDVSA компании Citgo.

Так называемому Citgo 6 был предоставлен домашний арест один раз – в декабре 2019 года – а затем снова заключили в тюрьму через два месяца, в тот же день, когда президент Дональд Трамп приветствовал лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Белом доме.

Освободив этих людей, Мадуро может сделать ставку на то, что его услышат лучше, чем президента Джо Байдена, который во время своей кампании охарактеризовал политику смены режима Трампа как «фиаско», которое только укрепило лидера социалистов.

Ранее на этой неделе высшие должностные лица Байдена из нескольких федеральных агентств должны были встретиться, чтобы обсудить варианты действий США, в том числе ослабить ли нефтяные санкции, унаследованные им, и предпринять шаги в поддержку бездоказательной заявки на диалог между Мадуро и его оппонентами, по словам этих двоих. Люди знакомы с планами.

Встреча, на которой должна была присутствовать заместитель госсекретаря Венди Шерман, последовала за серией шагов Мадуро в последние дни, направленных на привлечение внимания Байдена, включая уступку давним требованиям США о том, чтобы Мировой продовольственной программе было разрешено действовать в страна в короткие сроки. Время нарастающего голода.

В последние дни союзники Мадуро также спокойно обсудили с оппозицией формирование нового избирательного совета, совместные усилия по борьбе с коронавирусом и встретились с дипломатами из Норвегии, пытающимися возобновить переговоры, чтобы положить конец нескончаемому политическому кризису в стране.

Однако продолжающееся тюремное заключение американцев рассматривалось как серьезное препятствие для любого общения.

Чтобы оценить серьезность Мадуро в отношении каких-либо окончательных переговоров, он хотел увидеть «конкретные шаги системы, а не слова», – сказал AP Хуан Гонсалес, главный директор Совета национальной безопасности в Западном полушарии в интервью AP в пятницу.

В последние недели бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон был среди тех, кто работал за кулисами, чтобы заставить правительство Мадуро освободить мужчин, все из которых имеют как венесуэльское, так и американское гражданство.

«Это позитивный и важный шаг, который поможет обеспечить их благополучие во время вспышки коронавируса в Венесуэле», – говорится в заявлении Ричардсона.

Ричардсон, который открыл каналы для враждебных правительств Ирана, Кубы и Северной Кореи, чтобы освободить около 40 американцев, пообещал неустанно работать, чтобы вернуть мужчин домой.

Он также призвал освободить Люка Денмана и Эрана Берри – двух бывших сотрудников «зеленых беретов», которые участвовали в неудавшемся рейде в прошлом году из соседней Колумбии – и бывшего морского пехотинца США Мэтью Хита, которого удерживают по несвязанным обвинениям.

Шесть человек были осуждены за хищение в прошлом году в ходе судебного разбирательства, которое сопровождалось задержками и нарушениями. Они были приговорены к 8-13 годам тюремного заключения за невыполненное предложение о рефинансировании облигаций Citgo на сумму около 4 миллиардов долларов, предложив 50% акций компании в качестве залога. Мадуро обвинил их в «измене родине». Все они отстаивали свою невиновность.

Папа Франциск также выступал за освобождение мужчин. Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, осенью прошлого года направил послу США в Ватикане Калисте Гингрич письмо со ссылкой на письмо представителя Святого Престола в Каракасе властям Венесуэлы с призывом к помилованию.

В пятницу Паролин должен был отправиться в Венесуэлу, где он был бывшим послом Ватикана, чтобы присутствовать на канонизации Хосе Грегорио Эрнандеса, венесуэльского врача XIX века, прозванного «Доктором бедных». Но Ватикан № 2 отменил поездку в последнюю минуту из-за пандемии коронавируса.

«Мы надеемся, что наши близкие Томмиу будут в самолете, направляющемся в Соединенные Штаты Америки с безоговорочной свободой, но мы очень благодарны за этот позитивный шаг, сделанный губернатором Ричардсоном, его командой, государственным секретарем Энтони Блинкеном, Государственным департаментом. , Ватикан и другие », – говорится в заявлении семьи Томмё Фаделя.

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Писательница из Майами Гизела Саломон внесла свой вклад в этот отчет.

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