Венецианская биеннале проводит временный горящий «павильон» Украины в центре Джардини

Большое деревянное сооружение горит посреди секции Джардини на Венецианской биеннале. Временный «павильон» (или арена) для Украины находится в регионе, где высокопоставленные лица и представители прессы съезжаются в итальянский город в первый предварительный день выставки (23 апреля — 27 ноября). Здание в виде беседки на Виа Джардини, рядом с кафе и перед павильоном США, было построено, чтобы перенести бедственное положение Украины в самое сердце биеннале.

Легкая деревянная панель обжигает поверхность с помощью паяльной лампы. «Технология выглядит жестокой, с огнем», — говорит Дана Кузьмина, украинский инженер проекта, бежавшая из Киева в начале российского вторжения. «Но это делает древесину прочнее и защищает ее от окружающей среды, что символизирует войну в Украине».

Некоторые из выставленных работ выполнены художниками, искавшими убежища во время войны. Фото: Эми Доусон

Кузьмина говорит, что у команды Венецианской биеннале появилась идея привлечь внимание к Украине всего две недели назад. Хотя в Украине есть национальный павильон, он находится далеко от основного района биеннале. Временный проект в Джардини, созданный Кузьминой и руководителями украинского павильона Борисом Вилоненко, Лизаветой Герман, Марией Ланко, призван вывести Украину на более видное место и в центр внимания художественного мира. «Это место для медитации», — говорит Кузьмина.

Один из памятников, защищенных мешками с песком в Украине Фото: Евгений Самборский

Темные чешуйки коры обозначают площадь павильона: внутри него пергола, гора мешков с песком и множество обгоревших тотемов, увешанных плакатами с изображением украинского искусства. «Ярлыки будут меняться каждые несколько недель, — объясняет Космина. Памятник из мешков с песком высотой в несколько метров представляет собой объекты наследия, которые в настоящее время охраняются местным населением Украины; Общественные группы работали вместе, чтобы накрыть статуи мешками с песком, чтобы ограничить ущерб, причиненный российскими атаками.

2 марта команда Венецианской биеннале выступила с заявлением, осуждающим российскую военную агрессию. «Поэтому La Biennale di Venezia намерена продемонстрировать свою полную поддержку украинскому народу и его художникам», — говорится в заявлении. Временная структура полностью финансируется биеннале.

Несмотря на чрезвычайные трудности, официальный павильон Украины был успешно открыт Фонтан истощения Художник Павел Маков, обновленная версия статуи 1995 г. Тем временем российский павильон — всего в нескольких метрах от новой временной постройки — остается закрытым, и за ним наблюдает одинокий охранник.