Венецианский кинофестиваль и замечательный год России

Российские фильмы и их создатели замечательно провели год на международных фестивалях, особенно на двух европейских кинофестивалях, которые остаются одними из самых престижных площадок для кино и киноиндустрии.
Российские кинематографисты на Каннском кинофестивале показали шесть фильмов и остались с тремя наградами. На 78-м Венецианском международном кинофестивале Россия привезла четыре фильма и уехала с двумя наградами. Один из них был присужден Евгении Марковой, генеральному директору РОСКИНО, премией Filming Italy Best Movie Award за выдающиеся достижения в итальянской и международной киноиндустрии.
«Это огромное достижение для российской промышленности, – сказала Евгения Маркова. Российское содержание растет на 25-30 процентов ежегодно. В предыдущие годы Россия на этих мероприятиях была представлена в основном фильмами. Но теперь мы видим больше диалога с киноиндустрией ».
Кино, эпидемия и Венеция
Венецианский кинофестиваль – старейший кинофестиваль в мире – проходит не в городе, а на острове Лидо, примерно в 30 минутах езды от Сан-Марко на вапоретто (венецианский речной автобус). Именно здесь, на этом курортном острове, Томас Манн написал свою знаменитую «Смерть в Венеции», а пять десятилетий спустя Лукино Висконти снял одноименный фильм.
Фестиваль проходил рядом с роскошным отелем Excelsior в нескольких кинозалах, пресс-центром и главным кинозалом фестиваля Sala Grande с желанной красной ковровой дорожкой.
Несмотря на традиционную пышность, из-за эпидемии атмосфера в Венеции была намного спокойнее, чем в Каннах. Празднества были скромными и ограничились небольшим количеством гостей. Красную ковровую дорожку обнесла высокая стена, и туда допускались только приглашенные на премьеры и избранные фотографы. Кинотеатры работали наполовину, и билеты нужно было заказывать заранее онлайн. Все одобренные гости допускаются в кинотеатр и мероприятия только после предъявления своей «зеленой карты», подтверждающей, что они прошли полную вакцинацию. Но, несмотря на это, в этом месте все еще царило волнение.
Россия на экране
На конкурс было отобрано четыре российских фильма, один вернулся домой с призом. Приз зрительских симпатий получил фильм «Мама, я дома» режиссера Владимира Петукова и продюсера дважды номинированного на «Оскар» Александра Роднянского.
В нем рассказывается история водителя автобуса Тони (Ксения Раппапорт), которая живет в небольшом городке недалеко от Нальчика на Кавказе. Она ждет возвращения своего единственного сына, нанятого частным военным подрядчиком для воевания в Сирии. Когда ей сказали, что ее сын умер, она отказалась в это поверить. Вдруг в доме Тони появился странный мужчина с надписью «Мама, я дома». В его паспорте указано, что это пропавший сын Тони, но она не может принять его. Раппопорт, известная итальянским кинозрителям по ролям в фильмах «Джузеппе Торнаторе» и «Мария Соль Тоньяцци», прекрасно играет роль женщины, которая отказывается принимать то, чего не может, и вместо этого предпочитает драться.
Юрий Борисов, исполняющий роль странного молодого человека, в этом году снялся практически во всех номинациях. Помимо выступлений победителей в Каннах – «Грипп Петрова» и «Купе №6». – Он играет главную роль в фильме «Побег капитана Волконогова», который был отобран на главный конкурс Венецианского фестиваля.
Совместная постановка Наташи Меркуловой и Алексея Чубова с Эстонией и Францией проходит в Санкт-Петербурге в конце 1930-х годов. Волконогов, капитан Службы национальной безопасности (НКВД), был внезапно объявлен преступником, но сумел скрыться до ареста. Цель его побега – выполнить почти невыполнимую задачу: найти хотя бы одну из его жертв и получить его прощение. Только тогда, как он считал, он сможет попасть на небеса.
Изысканные костюмы создавала Надежда Васильева, которая сегодня считается одним из лучших модельеров российского кинематографа. Эстонец Март Туниел был фотографом и также был соавтором сценария; Монтажером фильма был Франсуа Гедегер. В создании саундтрека участвовала экспериментальная музыкальная группа Shortparis из Санкт-Петербурга, которая примечательна недавним аккордом пародийной версии «Полюшко поля».
На пресс-конференции режиссеры заявили, что не заинтересованы в создании типичной исторической драмы, а хотят испытать то, что они назвали «Ретро-утопией». Они хотели привлечь внимание к тому, что пытки все еще практикуются в разных странах мира, и заявили, что после просмотра фильма даже один человек решил не причинять вред другому, режиссеры добились своей цели.
Публика в Венеции восприняла фильм с большим энтузиазмом. В русскоязычной прессе Meduza.io отметили, что «даже если большинство зрителей вряд ли всерьез верят в загробную жизнь, в конце концов все отчаянно хотят ее существования и хотят, чтобы каждый получил то, что заслуживает …», – прокомментировал «Коммерсант» », – сказал он. … Осуждения, самообвинение, предательство ненадежных родственников, атмосфера охоты на иностранных агентов, выполняющих свои функции – все это живо и, к сожалению, неуничтожимо ».
Англоязычная пресса была очень позитивной. Deadline писал: «В этом жестоком фильме ужасов есть проблеск искупления, хотя центральная тема остается предметом многих фильмов о войне: жестокость человека по отношению к человеку». Но итальянские кинокритики были в меньшей степени одобрены, и в итоге фильм не получил никаких наград.
Однако она получила награду Лучший полнометражный фильм На 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии, прошедшем в минувшие выходные.
Еще два российских фильма были показаны в Венеции: документальный фильм Насти Коркия «ГЭС-2» – визуальное отражение проекта мастерской Renzo Piano Building по преобразованию бывшей электростанции в культурный центр и «Объезды» Екатерины Селенкиной о молодом человеке. наркодилер, продающий свои товары в Интернете и на просторах спальных районов на окраине Москвы.
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