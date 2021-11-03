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Венецианский кинофестиваль и замечательный год России

3 ноября, 2021
Muhammad

Российские фильмы и их создатели замечательно провели год на международных фестивалях, особенно на двух европейских кинофестивалях, которые остаются одними из самых престижных площадок для кино и киноиндустрии.

Российские кинематографисты на Каннском кинофестивале показали шесть фильмов и остались с тремя наградами. На 78-м Венецианском международном кинофестивале Россия привезла четыре фильма и уехала с двумя наградами. Один из них был присужден Евгении Марковой, генеральному директору РОСКИНО, премией Filming Italy Best Movie Award за выдающиеся достижения в итальянской и международной киноиндустрии.

«Это огромное достижение для российской промышленности, – сказала Евгения Маркова. Российское содержание растет на 25-30 процентов ежегодно. В предыдущие годы Россия на этих мероприятиях была представлена ​​в основном фильмами. Но теперь мы видим больше диалога с киноиндустрией ».

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.
Валентин Игоршин / ТАСС

Кино, эпидемия и Венеция

Венецианский кинофестиваль – старейший кинофестиваль в мире – проходит не в городе, а на острове Лидо, примерно в 30 минутах езды от Сан-Марко на вапоретто (венецианский речной автобус). Именно здесь, на этом курортном острове, Томас Манн написал свою знаменитую «Смерть в Венеции», а пять десятилетий спустя Лукино Висконти снял одноименный фильм.

Фестиваль проходил рядом с роскошным отелем Excelsior в нескольких кинозалах, пресс-центром и главным кинозалом фестиваля Sala Grande с желанной красной ковровой дорожкой.

Несмотря на традиционную пышность, из-за эпидемии атмосфера в Венеции была намного спокойнее, чем в Каннах. Празднества были скромными и ограничились небольшим количеством гостей. Красную ковровую дорожку обнесла высокая стена, и туда допускались только приглашенные на премьеры и избранные фотографы. Кинотеатры работали наполовину, и билеты нужно было заказывать заранее онлайн. Все одобренные гости допускаются в кинотеатр и мероприятия только после предъявления своей «зеленой карты», подтверждающей, что они прошли полную вакцинацию. Но, несмотря на это, в этом месте все еще царило волнение.

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Кадр из фильма “Мама, я дома”

Россия на экране

На конкурс было отобрано четыре российских фильма, один вернулся домой с призом. Приз зрительских симпатий получил фильм «Мама, я дома» режиссера Владимира Петукова и продюсера дважды номинированного на «Оскар» Александра Роднянского.

В нем рассказывается история водителя автобуса Тони (Ксения Раппапорт), которая живет в небольшом городке недалеко от Нальчика на Кавказе. Она ждет возвращения своего единственного сына, нанятого частным военным подрядчиком для воевания в Сирии. Когда ей сказали, что ее сын умер, она отказалась в это поверить. Вдруг в доме Тони появился странный мужчина с надписью «Мама, я дома». В его паспорте указано, что это пропавший сын Тони, но она не может принять его. Раппопорт, известная итальянским кинозрителям по ролям в фильмах «Джузеппе Торнаторе» и «Мария Соль Тоньяцци», прекрасно играет роль женщины, которая отказывается принимать то, чего не может, и вместо этого предпочитает драться.

Юрий Борисов, исполняющий роль странного молодого человека, в этом году снялся практически во всех номинациях. Помимо выступлений победителей в Каннах – «Грипп Петрова» и «Купе №6». – Он играет главную роль в фильме «Побег капитана Волконогова», который был отобран на главный конкурс Венецианского фестиваля.

Совместная постановка Наташи Меркуловой и Алексея Чубова с Эстонией и Францией проходит в Санкт-Петербурге в конце 1930-х годов. Волконогов, капитан Службы национальной безопасности (НКВД), был внезапно объявлен преступником, но сумел скрыться до ареста. Цель его побега – выполнить почти невыполнимую задачу: найти хотя бы одну из его жертв и получить его прощение. Только тогда, как он считал, он сможет попасть на небеса.

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Изысканные костюмы создавала Надежда Васильева, которая сегодня считается одним из лучших модельеров российского кинематографа. Эстонец Март Туниел был фотографом и также был соавтором сценария; Монтажером фильма был Франсуа Гедегер. В создании саундтрека участвовала экспериментальная музыкальная группа Shortparis из Санкт-Петербурга, которая примечательна недавним аккордом пародийной версии «Полюшко поля».

На пресс-конференции режиссеры заявили, что не заинтересованы в создании типичной исторической драмы, а хотят испытать то, что они назвали «Ретро-утопией». Они хотели привлечь внимание к тому, что пытки все еще практикуются в разных странах мира, и заявили, что после просмотра фильма даже один человек решил не причинять вред другому, режиссеры добились своей цели.

Публика в Венеции восприняла фильм с большим энтузиазмом. В русскоязычной прессе Meduza.io отметили, что «даже если большинство зрителей вряд ли всерьез верят в загробную жизнь, в конце концов все отчаянно хотят ее существования и хотят, чтобы каждый получил то, что заслуживает …», – прокомментировал «Коммерсант» », – сказал он. … Осуждения, самообвинение, предательство ненадежных родственников, атмосфера охоты на иностранных агентов, выполняющих свои функции – все это живо и, к сожалению, неуничтожимо ».

Англоязычная пресса была очень позитивной. Deadline писал: «В этом жестоком фильме ужасов есть проблеск искупления, хотя центральная тема остается предметом многих фильмов о войне: жестокость человека по отношению к человеку». Но итальянские кинокритики были в меньшей степени одобрены, и в итоге фильм не получил никаких наград.

Однако она получила награду Лучший полнометражный фильм На 30-м Международном кинофестивале в Филадельфии, прошедшем в минувшие выходные.

Еще два российских фильма были показаны в Венеции: документальный фильм Насти Коркия «ГЭС-2» – визуальное отражение проекта мастерской Renzo Piano Building по преобразованию бывшей электростанции в культурный центр и «Объезды» Екатерины Селенкиной о молодом человеке. наркодилер, продающий свои товары в Интернете и на просторах спальных районов на окраине Москвы.

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