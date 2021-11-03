Венецианский кинофестиваль и замечательный год России

Российские фильмы и их создатели замечательно провели год на международных фестивалях, особенно на двух европейских кинофестивалях, которые остаются одними из самых престижных площадок для кино и киноиндустрии. Российские кинематографисты на Каннском кинофестивале показали шесть фильмов и остались с тремя наградами. На 78-м Венецианском международном кинофестивале Россия привезла четыре фильма и уехала с двумя наградами. Один из них был присужден Евгении Марковой, генеральному директору РОСКИНО, премией Filming Italy Best Movie Award за выдающиеся достижения в итальянской и международной киноиндустрии. «Это огромное достижение для российской промышленности, – сказала Евгения Маркова. Российское содержание растет на 25-30 процентов ежегодно. В предыдущие годы Россия на этих мероприятиях была представлена ​​в основном фильмами. Но теперь мы видим больше диалога с киноиндустрией ».

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

Валентин Игоршин / ТАСС



Кино, эпидемия и Венеция Венецианский кинофестиваль – старейший кинофестиваль в мире – проходит не в городе, а на острове Лидо, примерно в 30 минутах езды от Сан-Марко на вапоретто (венецианский речной автобус). Именно здесь, на этом курортном острове, Томас Манн написал свою знаменитую «Смерть в Венеции», а пять десятилетий спустя Лукино Висконти снял одноименный фильм. Фестиваль проходил рядом с роскошным отелем Excelsior в нескольких кинозалах, пресс-центром и главным кинозалом фестиваля Sala Grande с желанной красной ковровой дорожкой. Несмотря на традиционную пышность, из-за эпидемии атмосфера в Венеции была намного спокойнее, чем в Каннах. Празднества были скромными и ограничились небольшим количеством гостей. Красную ковровую дорожку обнесла высокая стена, и туда допускались только приглашенные на премьеры и избранные фотографы. Кинотеатры работали наполовину, и билеты нужно было заказывать заранее онлайн. Все одобренные гости допускаются в кинотеатр и мероприятия только после предъявления своей «зеленой карты», подтверждающей, что они прошли полную вакцинацию. Но, несмотря на это, в этом месте все еще царило волнение. READ Сполитский район: Русский холм

Кадр из фильма “Мама, я дома”



Россия на экране На конкурс было отобрано четыре российских фильма, один вернулся домой с призом. Приз зрительских симпатий получил фильм «Мама, я дома» режиссера Владимира Петукова и продюсера дважды номинированного на «Оскар» Александра Роднянского. В нем рассказывается история водителя автобуса Тони (Ксения Раппапорт), которая живет в небольшом городке недалеко от Нальчика на Кавказе. Она ждет возвращения своего единственного сына, нанятого частным военным подрядчиком для воевания в Сирии. Когда ей сказали, что ее сын умер, она отказалась в это поверить. Вдруг в доме Тони появился странный мужчина с надписью «Мама, я дома». В его паспорте указано, что это пропавший сын Тони, но она не может принять его. Раппопорт, известная итальянским кинозрителям по ролям в фильмах «Джузеппе Торнаторе» и «Мария Соль Тоньяцци», прекрасно играет роль женщины, которая отказывается принимать то, чего не может, и вместо этого предпочитает драться.

Юрий Борисов, исполняющий роль странного молодого человека, в этом году снялся практически во всех номинациях. Помимо выступлений победителей в Каннах – «Грипп Петрова» и «Купе №6». – Он играет главную роль в фильме «Побег капитана Волконогова», который был отобран на главный конкурс Венецианского фестиваля. Совместная постановка Наташи Меркуловой и Алексея Чубова с Эстонией и Францией проходит в Санкт-Петербурге в конце 1930-х годов. Волконогов, капитан Службы национальной безопасности (НКВД), был внезапно объявлен преступником, но сумел скрыться до ареста. Цель его побега – выполнить почти невыполнимую задачу: найти хотя бы одну из его жертв и получить его прощение. Только тогда, как он считал, он сможет попасть на небеса. READ Theatre Notebook: Patchwork Theater Craft новый выход из ограничений пандемии Изысканные костюмы создавала Надежда Васильева, которая сегодня считается одним из лучших модельеров российского кинематографа. Эстонец Март Туниел был фотографом и также был соавтором сценария; Монтажером фильма был Франсуа Гедегер. В создании саундтрека участвовала экспериментальная музыкальная группа Shortparis из Санкт-Петербурга, которая примечательна недавним аккордом пародийной версии «Полюшко поля». На пресс-конференции режиссеры заявили, что не заинтересованы в создании типичной исторической драмы, а хотят испытать то, что они назвали «Ретро-утопией». Они хотели привлечь внимание к тому, что пытки все еще практикуются в разных странах мира, и заявили, что после просмотра фильма даже один человек решил не причинять вред другому, режиссеры добились своей цели.