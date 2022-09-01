Венецианский кинофестиваль 2022 стартует с Денев, Зеленского и «Белого шума» — Крайний срок

Обновлено с реакцией на фильм: 79-й Венецианский кинофестиваль стартовал в среду вечером с торжественной церемонии открытия, приуроченной к 90-летию старейшего в мире кинофестиваля, начавшегося в 1932 году.

На вечере в Sala Grande в Palazzo del Cinema Катрин Денев получила Золотого льва фестиваля за достижения в жизни, после чего президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, как он это сделал на Каннском кинофестивале в мае.

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Зеленский упомянул кино во время своего записанного сообщения с субтитрами, описав вторжение России в его страну как «ужас, длящийся не 120 минут, а 189 дней продолжающейся войны в Украине». Он сказал, что «заговор низкой России в трех сценах» должен был подтолкнуть мир к совершению трех трагических ошибок, включая привыкание к войне, забвение войны и отвращение к войне.

«Этот их замысел не должен стать реальностью», — сказал он. Обращаясь непосредственно к аудитории, он добавил: «Деятели культуры, режиссеры, продюсеры, актеры… из одной семьи, ваше отношение имеет значение. Ваш голос имеет значение. Ваше слово имеет силу. Меньшее, что они могут сделать, это не молчать. .»

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Впоследствии было представлено жюри фестиваля во главе с Джулианной Мур, что привело к мировой премьере Ноя Баумбаха. белый шум, которую Пит Хаммонд из Deadline назвал «умной зловещей комедией темных времен» в своей вступительной рецензии на фильм (см. рецензию здесь). В этот вечер ему аплодировали стоя две с половиной минуты.

Гетти Изображений



Адам Драйвер, Грета Гервиг и Дон Чидл возглавляют актерский состав фильма Netflix, который позже откроет Нью-Йоркский кинофестиваль и будет показываться в кинотеатрах в течение месяца, начиная с 25 ноября и заканчивая 30 декабря.

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Денев, после встречи с прессой ранее в тот же день, приняла своего золотого льва как один из ярких моментов своей карьеры в Венеции, которая началась с ее первого появления на фестивале в 1967 году. Билл де Гор. Вспоминая свои многочисленные визиты в Лидо, она надеялась почтить свою жизнь, учитывая, что она только что закончила съемки несколько недель назад и уже приступила к съемкам новой.

Майк Флеминг-младший внес вклад в этот отчет.