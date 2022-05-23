Вердикт о военных преступлениях вырисовывается по мере усиления российского наступления

С вынесенным в понедельник вердиктом первого судебного процесса по делу о военных преступлениях наступление Москвы на востоке Украины только усиливается, а город Северодонецк подвергается бомбардировкам «круглосуточно», поскольку российские войска пытаются его окружить.

Суд в Киеве, рассматриваемый как публичное испытание независимости судебной системы Украины, проходит в то время, когда международные институты проводят собственные расследования предполагаемых нарушений, которые превратили такие города, как Буча и Мариуполь, в слова разрушения.

Президент Польши Анджей Дуда, чья страна является жизненно важным перевалочным пунктом для западных поставок оружия и принимает миллионы военных беженцев, в воскресенье сослался на разрушения в этих городах как на причину, по которой «не вести дела по-старому» с Россией. .

«Честный мир не может вернуться к своим обычным делам, забывая о преступлениях, агрессии и нарушенных фундаментальных правах», — заявил он в Верховной Раде.

Президент США Джо Байден повторил напористый тон Дуды в понедельник, заявив на пресс-конференции в Токио, что Россия должна «заплатить долгосрочную цену» за свое «варварство в Украине» в связи с санкциями, введенными США и их союзниками.

Спустя три месяца после начала вторжения, которое не смогло достичь своей первоначальной цели по захвату Киева, российские силы теперь полностью сосредоточены на закреплении и расширении своих успехов в регионе Донбасса и на южном побережье Украины.

Но поскольку ее продолжающееся наступление продолжается, главный представитель России на переговорах заявил в воскресенье, что Москва готова возобновить переговоры с Украиной, которую она считает ответственной за «замораживание» предыдущих переговоров.

Однако любые переговоры не будут включать территориальные уступки, по словам главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который написал в Твиттере, что война должна закончиться «полным восстановлением территориальной целостности (Украины)».

— Вердикт о военных преступлениях —

В понедельник Зеленский продолжит свои усилия по мобилизации западной поддержки дела своей страны, нацелившись на сбор мировой политической и деловой элиты на швейцарском горном курорте Давос на Всемирный экономический форум.

История продолжается

Пока президент Украины обращается к участникам форума по видеосвязи, судейская коллегия в Киеве решит судьбу российского сержанта Вадима Шишимарина на первом судебном процессе по военным преступлениям в конфликте.

Бритоголовый 21-летний мужчина из Сибири признался в убийстве 62-летнего мирного жителя на ранних этапах вторжения, но сказал суду, что его заставили совершить поступок, о котором он «очень сожалеет».

«Я нервничал из-за происходящего. Я не хотел убивать», — сказал он о стеклянной коробке защиты, одетый в серо-голубую куртку, когда суд завершился в пятницу.

Адвокат Шишимарина защитил его оправдательный приговор, заявив, что его клиент выполнял то, что он считал прямым приказом, который он изначально не подчинился.

Прокуроры, которые требовали пожизненного заключения, заявили, что он «прекрасно знал», что выполняет «преступный приказ».

— тактика выжженной земли —

А в восточном городе Северодонецке, который был эпицентром последних боев, губернатор региона Сергей Гайдай заявил, что российские войска, пытающиеся окружить его, «используют тактику выжженной земли и преднамеренно разрушают» город.

Гайдай сказал, что Россия выводит войска с обширной территории — тех, кто отошел из Харьковской области, других, участвовавших в осаде Мариуполя, пророссийских сепаратистских ополченцев, даже недавно мобилизованных сил из Сибири — и концентрирует свою огневую мощь на Донецкой области. и Луганской областях. .

По меньшей мере семь мирных жителей погибли и еще восемь получили ранения в ходе воскресного обстрела Донецкой области, сообщается на странице украинской армии в Facebook.

Украинские официальные лица заявили, что продолжаются бомбардировки и ракетные обстрелы Харькова на севере, а также Николаева и Запорожья на юге.

В условиях непрекращающихся нападений на страну украинский парламент в воскресенье проголосовал за продление военного положения до 23 августа.

Между тем миллионы простых украинцев ежедневно сталкиваются с борьбой за выживание.

«Нет ни работы, ни еды, ни воды», — сказала 52-летняя Анжела Кубица, плача, в разговоре с журналистами AFP во время организованного Россией тура по пленному Мариуполю.

Кубица сказала, что ее дом был разрушен во время боев в порту и что «дети в родильных домах умирают от голода».

Когда-то шумный Мариуполь, в котором с начала марта не было электричества, превратился в пустырь с обгоревшими зданиями.

— Давос боос Москва —

Ожидается, что политические и экономические последствия российского вторжения в Украину, находящиеся за тысячи километров, будут доминировать на встрече в Давосе в понедельник.

Российским бизнесменам и политикам, которые когда-то спорили и общались с другими знаменитостями на вечеринках с шампанским, в этом году запретили участвовать в митинге, получившем название «История на поворотном моменте», посвященном войне.

Планируется, что Зеленский встретится с делегатами Давоса в режиме видеоконференции по случаю открытия Давосского Совета Украины, форума для Киева и его международных сторонников.

Мощный украинский контингент, включая министра иностранных дел, отправился защищать свое дело.

«Главное требование всего мира здесь: не прекращать поддерживать Украину», — заявила журналистам накануне саммита народный депутат Украины Ивана Климбош Цинцадзе.

Среди 2500 делегатов будут более 50 глав государств и правительств, от лидеров бизнеса до ученых и деятелей гражданского общества.

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