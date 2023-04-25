Вернется ли Карлос Алькарас в Мадрид?

ATP направляется в Испанию на Madrid Open, второй турнир ATP Masters 1000 в сезоне на грунтовых кортах после того, как 10 лучших игроков Андрея Рублева выиграли Monte Carlo Masters в начале этого месяца. Это был первый российский титул ATP 1000, который пока может подвести итоги сезона 2023 года. Это было, мягко говоря, неустойчиво.

Рафаэль Надаль продолжает оставаться в стороне из-за травмы. Первая ракетка мира Новак Джокович также будет отсутствовать из-за травмы, а 21-летний Янник Синер пропустит матч после выхода из четвертьфинала в Барселоне из-за болезни. Это было шоу Карлоса Алькараса. Тем не менее, в свои 19 лет испанец продолжает привлекать к себе внимание и потрясать мир тенниса своим величием.

На прошлой неделе Карлитос выиграл свой третий титул в году, поскольку ATP 500 обыграла «Барселону» и завоевала свой шестой титул на грунтовом корте. Когда Алькарас здоров, он кажется неудержимым.

Шансы на победу в игре ATP Masters 1000 Madrid

Карлос Алькарас +100

Стефанос Циципас +900

Даниил Медведев +1100

Александр Зверев +1400

Хольгер Рон +2000

Поверхность

Хотя это грязно, это Мадрид, и высота становится фактором. Чем выше, тем воздух тоньше, а значит, мяч будет лететь быстрее. Есть два типа игроков, которые могут победить в этом турнире: те, у кого сильная подача и мощные удары с земли, как у бывшего чемпиона Зверева, или те, кто действительно хорош в нападении, как Джокович. Алькарас выиграл турнир в прошлом году, и, хотя он не соответствует точной форме ни одного из этих стилей игры, он представляет собой ассортимент Большой тройки, объединенный в один, включая дроп-шот, на который ни у кого нет ответа. Однако дроп-шоты появились задолго до Карлитоса. Он тот, кто вернет ее в нужное русло.

Давайте ломать много.

Madrid Open в первой четверти с участием Карлоса Алькараса

Каждая четверть Madrid Open интересна и может шокировать. Буквально на прошлой неделе он победил 40-го номер мира Душана Лайовича Джоковича в четвертьфинале Баня-Луки, а затем Рублев выиграл второй титул в своей карьере. Это грунтовый теннис. Ожидать неожидаемое. Однако в квартале Алькарас находятся бывшие чемпионы Зверев, Рублев и Стэн «Станимал» Вавринка. Учитывая возможный четвертьфинальный матч со Зверевым, тут становится интересно. Немец все еще пытается вернуться в полную форму после травмы лодыжки в прошлом году. Зверев еще не достиг этого уровня с рекордом 10-11 побед/поражений в 2023 году. Однако у него звездная история в Мадриде. Зверев держит рекорд 19-3 в Мадриде, выигрывая титулы в 2018 и 2021 годах. Возможно, именно здесь он снова находит свою искру. Когда Алькарас уже в пути, дорога будет трудной.

История продолжается

Madrid Open во второй четверти с участием Хольгера Рона

Рон был одним из лучших игроков года. У него рекорд 21-8, и на прошлой неделе он одержал победу в Мюнхене на тай-брейке в третьем сете. Рон никогда не играл в Мадриде, поэтому будет интересно посмотреть, как он адаптируется к скорости поверхности и изменению высоты. Во второй четверти участвуют несколько игроков, которые могут стать лучшими в четверти, в том числе один из лучших игроков на грунтовых кортах в туре Casper Road Tour и Хуберт Хуркач с хорошей подачей. Два поражения Хабби произошли в Мадриде против Джоковича и Зверева. Поскольку на этот раз ни один из них не окажется в его четверти, Гуркач будет тем, за кем стоит наблюдать в этой четверти ничьей.

Madrid Open в третьей четверти с участием Стефаноса Циципаса

Греческий бог на прошлой неделе в Барселоне потерпел сокрушительное поражение от Алькараса после того, как был уничтожен залпом. К счастью для него, ни у кого в его квартале не было такого набора навыков. Феликс Оже-Алессим — игрок, который меня больше всего привлекает. Мы не видели его с начала этого месяца в Майами, где он проиграл 32-й матч специалисту по грунтовым кортам Франсиско Серундоло. Эти условия немного больше благоприятствуют игре FAA, хотя мы еще не полностью увидели, на что он здесь способен. Феликс проиграл три поражения в Мадриде Рафаэлю Надалю, Касперу Рууду и Звереву. FAA может провести матч-реванш 1/8 финала против Церундоло, за которым последует возможный четвертьфинальный матч против Циципаса.

Madrid Open в четвертой четверти с участием Даниила Медведева

Мы знаем, что Медведев не любит грязь, но он все еще способен. Россиянин определенно уступил в Мадриде со счетом 1-3 — последний раз он играл в 2021 году, проиграв в 1/8 финала. До этого ему не удавалось пройти первый раунд. Я люблю Тейлора Фрица в этом квартале. Американец становится все ближе и ближе, будь то титул или крупная победа, которая еще больше поднимает его игру. В этом году Фриц обыграл Вавринку, Циципаса и Рона, с небольшим поражением от Рублева и Сеннера. Это немного дружеская ничья, поскольку его самым сильным противником, вероятно, будет Кристиан Гарин в 1/8 финала.

Лучшие ставки на Madrid Open

Алькарас выигрывает ATP Masters 1000 Madrid +100. Я знаю. Я знаю. Как упоминалось ранее, когда Алкараз здоров, его нельзя остановить. Он уже показал, что может защитить свой титул, выиграв в «Барселоне» в прошлом году, а затем еще раз на прошлой неделе. При товарищеской ничьей Карлитос, безусловно, может снова защищаться.

Долгий шанс на победу: Хольгер Рон +2000. Это захватить номер. Если Алькарас уступит сопернику перед финалом, это может быть 19-летний Рон. Двое разделились лицом к лицу. Рон может получить некоторый импульс после того, как он выиграл свой первый титул на прошлой неделе в Мюнхене. На мой взгляд, Рон не является пятым лучшим в этой области, поэтому наличие +2000 ценно.