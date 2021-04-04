Вернувшись в Индию, у четырех астронавтов напряженный график тренировок

Бангалор: Четыре индийских астронавта вернулись в Индию в прошлом месяце после завершения обучения в России и будут проходить здесь различные виды подготовки, сказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO).

Севан сказал: «Они приземлились в Индии 28 марта. Четыре астронавта пройдут специальную подготовку для космической миссии в Индии».

Четыре индийских космонавта проходят подготовку с февраля 2020 года в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) дочернего предприятия Главкосмоса российской космической компании Роскосмос.

По словам Севана, четверо астронавтов продолжат тренировки до подъема в Индийский космический отряд.

Индийский космический полет с участием человека в 10 000 крор называется Gaganyaan Rupee.

Отвечая на вопрос о системе тренировок здесь, Севан сказал: «Космонавты пройдут фитнес-тренинг, который будет включать плавание и бег трусцой. У них также будут академические / теоретические уроки, на которых они должны будут понимать ракету и космический аппарат».

«Они также будут обучаться на тренажерах. Будут смоделированы навигационные станции блока« Гаганян ». Космонавтов будут обучать различным параметрам, которые будут отображаться на станциях», – добавил он.

Позже космонавты будут работать на модуле «Гаганян», как будто они летят. «Кроме того, космонавты будут обучены методам выживания, чтобы они могли выжить в море, когда их десантный модуль приземлится в морской воде», – сказал Севан.

В то время как космонавты будут обучаться в Бангалоре и технике выживания в Кочине, ISRO будет выполнять инженерные работы, связанные с Гаганьяном.

Ранее Главкосмос сообщал, что четыре индийских астронавта тренировали нестандартное шасси – зимой в джунглях и болотах. На водной глади, летом в степи. «В июне 2020 года все избранные индийские астронавты прошли обучение в невесомом режиме ближнего действия на борту специального самолета-лаборатории Ил-76МДК, а в июле – на борт вертолета при эвакуации с места посадки десантного блока», – сказал Главкосмос. Индийские боевые пилоты также прошли обучение в центрифуге и в камере высокого давления, чтобы подготовить своих существ к выдержке факторов космического полета, таких как ускорение, гипоксия и падение давления.

По словам Главкосмоса, в регулярные курсы входят медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков космического общения), а также изучение состава, конструкции и систем пилотируемого космического корабля “Союз”.

Севан сказал, что Индийское космическое агентство нацелено на свой первый беспилотный космический полет в декабре 2021 года.