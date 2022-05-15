Вернувшись домой, жители Ирбена обнаруживают, что их дома охвачены дротиками в стиле Первой мировой войны.

«Руками их не вытащишь, надо плоскогубцами», — сказал Климашевский, указывая на стену, усеянную темными стрелками.

Названные наконечниками стрел (по-французски «маленькие стрелы»), эти острые 1-дюймовые снаряды были жестоким изобретением Первой мировой войны, когда союзники использовали их, чтобы поразить как можно больше вражеских солдат. Он упакован в снаряды, выпущенные танками. Когда снаряд взрывается, несколько тысяч снарядов разлетаются по большой площади.

Снаряды Fluke не запрещены, но их использование в гражданских районах запрещено гуманитарным правом из-за их неизбирательного характера. Они наносят серьезный ущерб, поскольку рвут, скручивают и изгибают тело и могут привести к летальному исходу.

После ухода российских войск из городов и сел к северу от Киева, которые они оккупировали в марте, появились доказательства того, что они использовали их во время наступления.

Ирбин, пригород Киева, — не единственное место, где появились эти свидетельства.

В селе Андреевка, примерно в 12 милях (20 км) к западу от Ирпеня, фермер Вадим Бозько рассказал CNN, что нашел клинописные стрелы, разбросанные по дороге к его дому. Бозко с женой спрятались в подвале, где бомбили его дом. Он был почти полностью разрушен снарядом.

Стрелы также были обнаружены в телах людей, убитых в киевском пригороде Бука, сообщила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

В прошлом месяце Денисова заявила, что после «освобождения городов Киевской области вскрылись новые зверства, совершенные российскими войсками».

Судмедэксперты обнаружили в телах бучанцев и ирбинцев клинописные снаряды [Russians] «Они стреляли из них снарядами и бомбили жилые дома в городах и пригородах», — говорится в заявлении Денисовой. Неясно, убили ли жертвы стреловидные снаряды.

57-летний Климашевский до сих пор помнит тот день, когда на него посыпались колющие стрелы. Время было пятое марта, и он лежал на полу в своем доме далеко от окна, прячась. Снаряд попал в соседний дом, но не разорвался.

Он сказал, что дротики покрыли местность и разбили окно его машины.

Соседи Анжелика Коломич, 53 года, и Игорь Новохатный, 64 года, бежали из Ирбина на фоне ожесточенных мартовских боев. Когда они вернулись через несколько недель, они сказали, что нашли много колющих стрел, разбросанных по их саду и над их крышами.

Они хранят его в стеклянной банке во дворе. Время от времени они добавляют еще один.

«Мы находим их повсюду», — сказал Новохатный, указывая на метательные стрелы, все еще свисающие с крыши двора. «Это выделяется [of the roof]но обычно имеет широкое распространение.

Когда они, наконец, смогли вернуться домой, Коломич сделала то, что она делает каждую весну. Она ухаживала за своим садом и сажала листья салата, лук и другие растения.

Копая, она все время находила маленькие металлические стрелы, которыми русские солдаты стреляли в нее и ее дом. Но напоминания о тех страшных днях не мешали ей заниматься любимым делом.

«Я люблю садоводство. У меня не так много места, но в прошлом году у меня были сотни помидоров, я раздавал их всем своим друзьям. В этом году мы не смогли купить помидоры, но у меня есть руккола, лук и немного цветов.»