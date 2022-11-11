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Вернувшись из России, Кенни Черри готов помочь Канаде утвердиться на чемпионате мира по баскетболу.

11 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

Защитник Кенни Чери тренируется со своими канадскими товарищами по команде, готовясь к матчу с Венесуэлой и Панамой в отборочном матче чемпионата мира по баскетболу ФИБА.

Но около девяти месяцев назад его не было в Эдмонтоне. Он пытался уехать из России.

Шерри выступал за БК «Автодор Саратов». Но когда российские войска перешли границу с Украиной, он понял, что пора уходить из Ирака.

«Условия были тяжелыми», — сказала Шерри после того, как Канада закончил тренировку в Сэвил-центре в Эдмонтоне. «Я должен был найти свой путь. Я должен был думать о себе, своем здоровье и своей безопасности. Так что я принял правильное решение для меня, моей семьи и моей карьеры».

Это означало переезд в Турцию, где он сейчас играет за Bitkim Sport.

«Мне повезло, я играла в баскетбол и делаю это на высоком уровне», — сказала Шерри, выросшая в Монреале. «Это было нелегко (уехать из России), потому что у нас был отличный год, у меня были отличные товарищи по команде, у нас была отличная фанатская база. Все шло очень хорошо, просто разорвать этот контракт и увидеть, как этот сезон пропал даром, это было неприятно. Чрезвычайно».

Шерри — один из ветеранов из Европы, которые составляют большую часть канадской команды, которая сыграет с Венесуэлой в четверг и Панамой в воскресенье в Эдмонтонском выставочном центре. НБА в самом разгаре, и ни один канадец не играет в высшей лиге мира, поэтому канадская команда полна ветеранов, занимающихся своим делом через Атлантику.

Канада квалифицировалась со счетом 8-0 в отборочных турнирах американского региона, и с еще одной победой она получит место на чемпионате мира следующим летом, который пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

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Канада, скорее всего, уже сделала достаточно, чтобы пройти квалификацию. Даже если команда проиграет остальные матчи плей-офф, канадцам также понадобится каждый второй счет на загородном табло, чтобы сразиться с ними и пропустить чемпионат мира.

Многие канадские игроки НБА будут доступны для участия в чемпионате мира, поэтому игроки в Эдмонтоне, участвующие в этих двух плей-офф, могут потерять свои места в пользу больших звезд в следующем году.

Это странное место — программа помогает отобраться на чемпионат мира, но зная, что вы можете не быть в команде, когда чемпионат мира продолжается.

Келли Олиник — один из игроков НБА, который не может пройти в этот раунд плей-офф из-за сезона НБА, а также игрок, который может занять место одного из игроков, которые в настоящее время находятся в составе. (Чад Хиполито/Канадская пресса)

Канада еще не встретилась с Венесуэлой (7-1), но в конце августа она отправилась в Центральную Америку и обыграла Панаму (2-6) 106-50. В той игре сыграли два игрока НБА, Келли Олиник (18 очков) и Дуайт Пауэлл (плюс 32 за 15 минут на паркете).

Мелвин Эгем, забивший 15 голов в победе Панамы в августе, сказал, что он и его коллеги-европейские игроки могут не беспокоиться о решениях по составу, которые будут приняты в следующем году.

«Я думаю, что независимо от того, какое положение или расписание у нас в команде, я думаю, мы все знаем, что все мы являемся частью программы», — сказал Эгем, играющий за «Уникаху» в Испании. «Для некоторых это происходит в определенные окна, турниры или события.

«У нас семейный менталитет. У нас отношения в команде. И это то, что мы стараемся поддерживать. Люди знают, кто мы, и когда вы достигаете определенного уровня, люди знают репутацию игроков, что они привносят в игру и как они могут повлиять на команду».

«Оставьте тренерам принимать трудные решения».

Помощник тренера Нейт Бьоркен сказал, что Канада не может думать о тех решениях, которые тренеры примут в следующем году. Основное внимание уделяется захвату места, а не тому, что произойдет с командой, когда он туда доберется.

«Вы не можете слишком много вникать в то, что может быть или не быть в списке. Все наше внимание здесь сосредоточено на Венесуэле», — сказал он. «Я» — это игра, которая нас ждет и игра, на которую мы смотрим.

«Самое замечательное в этой группе игроков то, что вы видите это на сегодняшней тренировке, они очень преданы своему делу. Многие из этих игроков за последний год сыграли несколько таких игр в Windows. Мы сыграли восемь игр в этих играх. настройки и текущие окна, и есть огромная группа игроков, которые были в каждой команде, которая у нас была».

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