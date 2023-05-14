Вернувшись с мороза, российские дзюдоисты с нетерпением ждут парижской Олимпиады

Арман Адамян празднует победу над Лукашем Крбалеком из Чехии, первый титул России после возвращения в турнир на чемпионате мира в Дохе.

Вернувшись к международным соревнованиям на чемпионате мира в Дохе после запрета после вторжения в Украину, российские и белорусские дзюдоисты теперь с нетерпением ждут Олимпийских игр в Париже в следующем году.

Соревнуясь под нейтральными флагами, россияне изо всех сил пытались претендовать на титулы, но Арман Адамян прорвался в пятницу в Дохе, выиграв золото в категории 100 кг.

После его победы российский флаг на церемонии был заменен знаменем соревнований, а прозвучал гимн Международной федерации дзюдо, а не России.

На куртке Adamian также есть буквы AIN для независимых нейтральных спортсменов вместо России.

Когда его спросили, что он думает по этому поводу, Адамян просто сказал: «Без комментариев».

«Они понимают, что приходят сюда как отдельные лица, потому что таковы правила МОК. Мы понимаем, но надеемся, что ситуация изменится», — заявила AFP глава пресс-службы РФ Мария Тихонравова.

— Большая, дружная семья —

Россияне и белорусы, участвующие в турнире, говорят, что были хорошо приняты соревнующимися странами.

«Дзюдо — это большая дружная семья, — сказал Адамян.

«Когда я приехал, я встретил людей из IJF и EJU (ЕС), а также из международных команд, и все были готовы сказать спасибо за то, что пришли, мы очень скучаем по вам, и они надеются, что мы останемся здесь для других соревнований до Олимпийских игр. Игры», — сказала Тихонравова.

Возвращение россиян привело к выходу Украины из мира, но то, что произошло в мире бокса, не повторилось, когда несколько других стран вышли в знак протеста.

Польская федерация дзюдо сначала заявила, что была «шокирована», но затем отправила своих игроков в Доху в рамках продолжающегося квалификационного процесса к Олимпийским играм.

Германия заявила, что надеялась на другое решение, чтобы послать «сигнал» против «агрессивной войны» России. При этом в Федерации Германии заявили, что не хотят навредить спортсменам.

Во время вынужденного отсутствия на ринге российские дзюдоисты продолжали тренировки, участвуя в местных соревнованиях или посещая тренировочные сборы со своими соседями и союзниками в Беларуси.

«Я никогда не прекращал тренироваться, я просто продолжал тренироваться и думал, что заслужил это», — говорит Адамян.

— Мы патриоты —

Преимущество возвращения россиян и белорусов в том, что через год после парижской Олимпиады страны-участницы могут увидеть, на каком этапе их подготовки и на каком уровне они находятся сейчас.

«Лучше увидеть их через год после окончания Игр. Это дает нам представление об их уровне, потому что мы не видели их с марта 2022 года», — пояснил заместитель тренера сборной Франции Бастьен Буже, хотя его коллега посетовал на отсутствие Украины.

«Конечно, мы хотим пойти (на Олимпиаду) с нашим флагом и с нашим гимном. Я гражданка России, вы патриот своей страны, мы патриоты своей страны», — сказала Тихонравова.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал вернуться российским и белорусским спортсменам на международные соревнования, не комментируя их присутствие на парижской Олимпиаде.

В марте фехтование стало первым видом спорта, позволившим спортсменам из двух стран последовать их примеру в триатлоне.

Но другие, в том числе гимнасты, закрыли дверь, по крайней мере, пока.

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