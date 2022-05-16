Версия портала Valve работает на Nintendo 64.

клапан торговая точкавыпущенная в 2007 (!), — одна из последних игр, в которых вы ожидаете увидеть скромную маленькую N64, способную управлять, но вот мы в 2022 году, и мы видим, что она справляется очень хорошо.

Программист Джеймс Ламберт работал над торговая точка Он был демейком системы Nintendo уже довольно давно, но в своем последнем видеоролике о разработке он показывает, что он не только добился «больших успехов за кулисами в игровом движке», но у него есть самая важная вещь: портальная пушка. .

На видео ниже показана грубая демонстрация прогресса Ламберта, но даже на этом этапе оно выглядит потрясающе. Ворота прикреплены к стенам — с некоторыми умными элементами обнаружения, позволяющими обходить углы — и когда вы входите, вы можете смотреть прямо на них, и все, что отражается внутри, движется так, как должно.

Чтобы дать вам представление о том, насколько сильно это влияет на аппаратное обеспечение — помните, что это не что-то похожее на N64, оно на самом деле было разработано для N64, и это видео было снято на N64 — Ламберт говорит в видео, что он Обычно сейчас в игре есть некоторые звуковые эффекты, но я хотел «убедиться, что Nintendo 64 может даже создавать порталы», прежде чем делать это здесь.

С точки зрения количества просмотров через ворота, которые N64 может фактически поддерживать — так, например, количество раз, когда комната, в которой вы находитесь, будет повторяться, глядя через ворота — в этом видео вы можете увидеть, что он достигает максимума четыре, хотя Ламберт Он говорит, что в финале, вероятно, придется сделать меньше, чтобы все шло гладко.

Если что-то из этого звучит смутно знакомо, это из-за торговая точка Он также был воссоздан — по крайней мере частично — давними поклонниками Nintendo DS.Что также было удивительным подвигом.

Можешь ли ты следовать N64 Ворота проект на гитхабе.