Версия Final Fantasy VII Remake для PS Plus может быть обновлена ​​до версии для PS5 бесплатно, начиная со среды.

Square Enix приготовила рождественский подарок для тех, кто его взял Final Fantasy VII Remake с помощью PlayStation Plus Ранее в этом году: вы можете бесплатно обновить эту версию игры до PlayStation 5 Enhanced Edition, начиная со среды. когда Final Fantasy VII Intergrade Remake Выпущено только в июне Те, кто уже приобрел игру, могут обновить ее бесплатно.. Шесть месяцев спустя предложение было расширено и теперь включает тех, кто приобрел RPG через PS Plus.

Лучше поздно, чем никогда. Это означает, что владельцы PS5, заявившие на игру через службу подписки Sony, могут рассчитывать на поддержку 60 кадров в секунду или разрешения 4K в двух предлагаемых режимах. Более того, DLC Юффи под названием Episode INTERmission также будет продаваться в течение ограниченного времени вместе с этим предложением PS Plus. Вы сможете сэкономить 25 процентов, что снизит цену до 14,99 доллара.

когда Мы рассмотрели эпизод INTERmission на PS5.Мы сказали, что, хотя это никого не поразит, это все же «веселое приключение, которое точно вписывается в текущую историю, и фанаты не захотят его пропустить».

Это предложение от Square Enix устраняет по крайней мере одну из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается PS Plus прямо сейчас: отсутствие Бесплатное обновление с PS4 до PS5 Для адресов, которые обращаются к Сервису. Он она Недавно случилось с смертельная оболочкаНо это была проблема давным-давно GreedFall’s Включение в начале 2021 года. Но по крайней мере у нас (со временем) есть положительный результат. Если вы потребуете Final Fantasy VII Remake через PS Plus и у вас будет PS5, бесплатное обновление будет вашим с 22 декабря 2021 года.