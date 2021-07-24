Вертолеты России намерены получить сертификат ЕС на вертолет Ка-32А11М – бизнес и экономика

УФА, 21 июля. В среду пресс-служба президента Башкирии сообщила, что «Вертолеты России» намерены получить европейский сертификат на модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М для экспорта в Европу.

Расширение географии продаж позволит Кумертаускому авиационному производственному предприятию (КумАПП) получать заказы на долгие годы.

«Мы планируем оформить европейский сертификат на вертолет, произведенный в Башкортостане, с целью расширения географии поставок в страны Евросоюза. Мы считаем, что многофункциональный аппарат Ка-32А11М будет востребован на международном рынке, поскольку соответствует требованиям. – сказал генеральный директор ОАО «Вертолеты России» Андрей Богинский. По словам пресс-службы, новые заказы позволят Фонду Кумертау быть загруженным работой на долгие годы ».

В среду обновленный вертолет Ка-32А11М, оснащенный системой пожаротушения, был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Автомобиль получил более мощные двигатели, что позволило увеличить его выносливость. Еще одна особенность вертолета – стеклянная кабина, облегчающая работу экипажа с дополнительным навигационным, поисковым и оптико-электронным оборудованием, а также системой пожаротушения.

«Новая система пожаротушения СП-32 представляет собой 4-тонный резервуар, разделенный на четыре секции. Благодаря запатентованной системе цифровых управляемых дверей они могут открываться попарно или поочередно, а углы их открывания можно регулировать, тем самым увеличение времени слива воды ».

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном подмосковном Жуковском. В этом году мероприятие отмечает свое пятнадцатилетие.