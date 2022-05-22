Верховная Рада запретила российскую военную символику

(Рейтер) — Верховная Рада Украины в воскресенье запретила символы «Z» и «V», используемые российскими военными для пропаганды своей войны в Украине, но приняла призыв президента Владимира Зеленского разрешить их использование в образовательных или исторических целях.

Член оппозиции Ярослав Железняк объявил о решении в приложении для обмена сообщениями Telegram, заявив, что 313 депутатов проголосовали за парламент, состоящий из 423 депутатов.

Зеленский наложил вето на более раннюю версию законопроекта и призвал разрешить использовать два символа на выставках в музеях и библиотеках, научных трудах, реконструкциях, учебниках и тому подобное.

В русском алфавите нет ни одной из двух букв. Они широко использовались, особенно на российских военных транспортных средствах и оборудовании, для достижения целей конфликта.

Москва описывает свое вторжение в Украину как «специальную военную операцию» по разоружению соседа и его защите от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

В минувшие выходные Россия бомбила позиции на востоке Украины, обстреливая Донбасс и Николаевскую область ударами с воздуха и артиллерийским огнем.

Новый закон запрещает создание НПО, которые используют российскую военную символику или подрывают суверенитет Украины.

В воскресенье Верховная Рада Украины продлила еще на 90 дней, или до 23 августа, период действия военного положения в стране.

(Репортаж и написание Рональда Бобски в Виннипеге; редактирование Криса Риза)