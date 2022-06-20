Верховная Рада приняла законопроект о запрете русской музыки в целях защиты культуры

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил поддержку Брюсселем заявки его страны на членство в Европейском Союзе, назвав это «историческим» достижением.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, что знаменует собой начало долгого пути к полной интеграции в ЕС.

Рекомендация, озвученная президентом комиссии Урсулой фон дер Ляйен 17 июня, будет обсуждаться лидерами блока 27 стран во время саммита на следующей неделе в Брюсселе. Для начала переговоров о присоединении требуется единогласное согласие всех государств-членов.

Беспрецедентный шаг со стороны европейского органа был предпринят в то время, когда Киев ведет разрушительную войну против России, которая 24 февраля начала неспровоцированное вторжение на территорию своего соседа, в результате которого погибли десятки тысяч человек и были нанесены массовые физические разрушения.

Хотя до членства в ЕС, возможно, еще далеко, Зеленский в своем ночном видеообращении назвал это решение «историческим достижением» и сказал, что оно «несомненно приблизит нас к победе» над Россией.

«Украинские институты остаются устойчивыми даже в условиях войны, — заявил Зеленский поздно вечером 17 июня. — Украинские демократические обычаи еще не утратили своей силы».

Объявляя об этом шаге, фон дер Ляйен высоко оценила приверженность украинцев европейским ценностям и их жертву в борьбе против неспровоцированного российского вторжения.

«Мы все знаем, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Во многом символическим шагом Зеленский также объявил, что Украина со следующего месяца отменяет безвизовый въезд для россиян.

«Согласно запланированному Кабмином решению, Украина с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан России», — сказал он.

В Кишиневе также находилась президент Молдавии Майя Санду. похвалил Декларация Европейской комиссии, в которой было обещано, что жители Молдовы будут «усердно работать» для достижения возможного членства в Европейском Союзе.

«Рекомендация основана на понимании того, что наша страна сделает больше в таких ключевых областях, как реформа правосудия, борьба с коррупцией, государственное управление и права человека», — сказал Сандов.

«Это важный момент для будущего Республики Молдова, и это надежда, в которой нуждаются наши граждане», — сказала она в Telegram, добавив: «Мы знаем, что процесс будет трудным, но мы полны решимости идти по этому пути. ».

Комиссия заявила, что другая претендентка, подавшая заявку на членство этой весной, Джорджия, получит статус кандидата только после того, как выполнит определенные условия.

«Ему должен быть предоставлен статус кандидата после того, как будет решен ряд приоритетов», — говорится в заявлении комиссии.





«Чтобы добиться успеха, страна теперь должна политически объединиться, чтобы наметить четкий путь к структурным реформам и Европейскому союзу — путь, который конкретно определяет необходимые реформы, объединяет гражданское общество и опирается на широкую политическую поддержку», — сказала фон дер Ляйен. на пресс-конференции.

В ответ на это заявление Кремль заявил, что внимательно следит за попытками Украины стать членом Европейского Союза.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос «требует нашего пристального внимания, поскольку все мы знаем об активизации дискуссий в Европе по вопросу усиления оборонной составляющей Евросоюза».

«Есть различные сдвиги, за которыми мы наблюдаем самым тщательным образом», — сказал он на селекторном совещании с журналистами.

Новаторское решение Брюсселя было во многом ожидаемым после того, как его рекомендовали лидеры трех крупнейших экономик Евросоюза во время визита в украинскую столицу 16 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили после встречи с Зеленским, что поддерживают «немедленный» кандидатский статус Украины.

Визит носил тяжелый символический характер поддержки ЕС Зеленского, который призвал ЕС предложить своей стране членство посредством сокращенных мер, которые были бы равносильны «решительному ответу» на неспровоцированное российское вторжение.

Зеленский подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз вскоре после начала российского вторжения 24 февраля, а Молдова и Грузия сразу же последовали его примеру.

Об этом сообщили корреспондент RFE/RL Рикард Джосвиак, Reuters, Associated Press и AFP.