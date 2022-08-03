Верховный комиссар: Украинская АЭС вышла из-под контроля

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — Глава Организации Объединенных Наций по атомной энергии предупредил, что крупнейшая в Европе атомная электростанция в Украине «полностью вышла из-под контроля», и обратился к России и Украине с настоятельным призывом как можно скорее разрешить экспертам посетить разросшийся комплекс, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерная авария.

Ситуация на Запорожском АЭС с каждым днем ​​становится все более опасной, заявил во вторник в интервью Associated Press генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В юго-восточном городе Энергодар, захваченном российскими войсками в начале марта, вскоре после вторжения на Украину 24 февраля.

По его словам, на станции были нарушены все принципы ядерной безопасности. «На кону очень опасно, чрезвычайно опасно и опасно».

Гросси сослался на несколько нарушений безопасности завода, добавив, что он находился «в месте, где идет активная война» вблизи территории, контролируемой Россией.

Он сказал, что физическая неприкосновенность станции не была соблюдена, сославшись на бомбардировки в начале войны, когда она была захвачена, и продолжающуюся информацию от Украины и России, обвиняющих друг друга в нападениях на Запорожье.

Он сказал, что существует «парадоксальная ситуация», когда Россия контролирует АЭС, но ее украинская команда продолжает выполнять свои ядерные операции, что приводит к неизбежным моментам трений и предполагаемого насилия. Он сказал, что, хотя у МАГАТЭ были некоторые контакты с персоналом, они были «несовершенными» и «неполными».

Гросси сказал, что цепочка поставок оборудования и запчастей была остановлена, «поэтому мы не уверены, что завод получает все, что ему нужно». Он сказал, что МАГАТЭ также необходимо провести очень важные инспекции, чтобы гарантировать, что ядерные материалы защищены, «а там есть много ядерных материалов для инспекции».

«Когда вы соберете это вместе, у вас будет список вещей, которые никогда не должны происходить ни на одном ядерном объекте», — сказал Гросси. «И именно поэтому я с самого первого дня настаивал на том, чтобы мы могли поехать туда, чтобы провести оценку безопасности, сделать ремонт и помочь, как мы уже делали в Чернобыле».

Захват Запорожья Россией возобновил опасения, что 15 крупнейших ядерных реакторов Украины будут повреждены, что приведет к еще одной чрезвычайной ситуации, такой как Чернобыльская авария 1986 года, самая страшная ядерная катастрофа в мире, которая произошла в 110 километрах (65 милях) к северу от Киева.

Российские войска заняли сильно загрязненный участок вскоре после вторжения, но в конце марта вернули контроль украинцам. Гросси посетил Чернобыль 27 апреля и написал в Твиттере, что уровень безопасности был «похож на мигание красного света». был очень, очень успешным до сих пор».

Гросси сказал, что МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье, как это было в Чернобыле, чтобы установить факты того, что там действительно происходит, провести ремонт и инспекции, а также «предотвратить ядерную аварию».

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что ему и его команде нужна защита, чтобы добраться до станции, и срочное сотрудничество со стороны России и Украины.

Он сказал, что каждая сторона хочет, чтобы эта международная миссия переместилась из разных мест, что понятно в свете территориальной целостности и политических соображений, но что-то более срочное — это передислокация команды МАГАТЭ в Запорожье.

Гросси сказал: «МАГАТЭ своим присутствием сдержит любые насильственные действия против этой атомной электростанции». «Поэтому я призываю как международный государственный служащий, как глава международной организации, я обращаюсь к обеим сторонам с просьбой позволить этой миссии двигаться вперед».

Гросси был в Нью-Йорке, чтобы выступить с программной речью на открытии давно откладываемой встречи высокого уровня в понедельник, посвященной обзору 50-летнего Договора о нераспространении ядерного оружия, который направлен на предотвращение распространения ядерного оружия и, в конечном итоге, достижение мир, свободный от ядерного оружия. .

В интервью глава Международного агентства по атомной энергии также рассказал об усилиях по возрождению ядерной сделки 2015 года между Ираном и крупными державами, от которой администрация Трампа отказалась в 2018 году и над возобновлением которой работает администрация Байдена.

Гросси сказал, что «постоянно предпринимаются усилия, чтобы попытаться пойти на другую встречу или раунд, чтобы изучить возможности для соглашения». Он сказал, что слышал, что встреча «может быть скоро».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, что Иран «либо не желает, либо не может» принять соглашение о возврате к соглашению 2015 года, направленному на сдерживание его ядерной программы.

«Существуют важные разногласия между сторонами переговоров» и важные вопросы проверки, связанные с прошлой деятельностью, которые Ирану необходимо решить, сказал Гросси. «Это не невозможно, это сложно», — сказал он.

Он сказал, что если ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий, не будет продлена, некоторые инспекции Международного агентства по атомной энергии продолжатся. Но СВПД предусматривает большую прозрачность и инспекции, «которые я считаю очень важными и абсолютно необходимыми из-за широты и глубины ядерной программы Ирана», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что сотрудничество с МАГАТЭ, ответы на его вопросы и разрешение его инспекторам ездить туда, куда им нужно, крайне важны для укрепления доверия Ирана. Он сказал: «Обещания и добрые слова не помогут».

С другой стороны, Гросси сказал, что соглашение прошлого сентября, в соответствии с которым Соединенные Штаты и Великобритания поставят Австралии ядерные реакторы для питания ее подводных лодок, требует соглашения с Международным агентством по атомной энергии, чтобы гарантировать, что количество ядерного материала на корабле, когда он покидает порт есть. Назад.

Он сказал, что Австралия еще не решила, какой корабль она получит, поэтому, пока ведутся подготовительные переговоры, предметные переговоры не могут начаться.

Поскольку это военный корабль, сказал Гросси, «в любое такое соглашение необходимо включить множество мер конфиденциальности и защиты информации, поэтому оно очень сложно с технологической точки зрения».