Верховный комиссар Украины: объедините президентов Украины, России и США

Десятки тысяч российских военнослужащих по-прежнему сосредоточены у границ его страны — после недели напряженной дипломатии между Россией и Западом — у президента Украины Владимира Желенского есть новый план по урегулированию кризиса: трехсторонний саммит со своими российскими и американскими коллегами.

Это то, что Эндрю Ермак, исполнительный директор Атлантического совета, сказал старшему директору Евразийского центра Атлантического совета и бывшему послу США в Украине Джону Э. Хербсту на официальном мероприятии Атлантического совета в пятницу. Хотя Кремль не ответил на предложение Геленского сесть рядом с президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, он сказал: «Наши американские партнеры [took] С некоторым энтузиазмом по поводу нашего предложения.

Джермейн подчеркнул, что Украина готова предотвратить любую форму российской агрессии, но еще важнее помощь ее международных партнеров, чьи позиции не всегда совпадают с киевскими. Вот еще несколько моментов из беседы:

Быть открытым с друзьями

Джермейн сказал, что первое место в списке необходимой помощи проложит путь к членству Украины в НАТО, что он назвал «вопросом жизни и смерти для нашей страны». В этом году он установил конкретный срок, когда Киев может рассчитывать на «абсолютно твердые условия» в отношении этой возможности.

Ермак сказал, что это не единственный трудный разговор, который ожидает его страну со своими союзниками. Еще одна ключевая особенность спорных санкций администрации Байдена против газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию заключается в том, что критики (и Киев) опасаются, что это даст Кремлю еще один инструмент для вооружения. «Необходимо прекратить любые разговоры о целесообразности этого проекта», — сказал Ермак.

По крайней мере, украинское правительство надеется на «правильные, честные консультации» о будущей транспортировке газа через Украину.

Кибер-проникновение

Ответил на вопрос о Загадочные кибератаки, поразившие десятки людей На украинских правительственных веб-сайтах в пятницу Ермак прямо не упомянул Россию как подозреваемого виновника, но признал, что у властей есть «некоторые мысли» о том, кто за этим стоит.

Он добавил, что «наиболее стратегическая инфраструктура Украины» не пострадала от атак, что предупредило пользователей на многих сайтах «опасаться и ожидать плохого».

Люди всех президентов

Когда он подробно рассказал о предложении Зеленского о трехсторонних переговорах, Ермак сказал, что оно основано на простой концепции: без участия Украины не может обсуждаться будущее Украины. «Проходят ли они в Совете Россия-НАТО или в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, участие Украины было бы наиболее эффективным», — сказал он.

Помимо российской воинской структуры, Ермак отметил, что недавно в разгар вялотекущих боевых действий в Донбассе погибли пятеро украинских военнослужащих. Чтобы любые переговоры «сработали, мы можем сломать ноль». [the] Прекращение огня».

«Свобода у нас в крови»

Когда Ермак сказал, что «невозможно понять, что у другого человека в голове», он сказал, что его товарищи едины в борьбе против российской агрессии, указав, хочет ли Путин вторгнуться в Украину или нет. Он сказал, что свобода «у нас в крови» и «свобода — это наше душевное состояние».

Если Кремль решит отправить войска обратно, «большинство» украинцев бросится на защиту страны, призывая региональные силы безопасности Украины — США Сообщается, что вопрос о поддержке находится на рассмотрении.. «Мы очень серьезно подготовились и к этой области».

Дон Белещук — новый учитель-атлантист в Атлантическом совете.

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Дон Белещук

Изображение: КИЕВ, УКРАИНА — 1 декабря 2021 года: Президент Украины Владимир Зеленский выступает на полном заседании Верховной Рады Украины с ежегодным государственным посланием. Желенский в своем выступлении коснулся внешней и внутренней политики. Не используйте Ирину Яковлеву / ТАСС.Россия.