Верховный суд страны отклонил попытки России сохранить новое посольство в Канберре.

Попытки российских официальных лиц добиться судебного запрета на нарушение недавних федеральных законов о прекращении аренды участка были отклонены Верховным судом Австралии.

Судья Джейн Жаго заявила, что аргументы в пользу сохранения территории посольства были слабыми, и для вынесения судебного запрета не было никаких оснований.

Ранее в этом месяце парламент принял законы о прекращении аренды дипломатических земель, сославшись на риски для национальной безопасности.

В понедельник видели, как российский дипломат, который останавливался в сарае на месте происшествия, выезжал из дома на грузовике с дипломатической карточкой.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что правительство приветствует решение суда.

«Суд ясно дал понять, что в настоящее время нет никаких юридических оснований для дальнейшего присутствия России на этом объекте», — заявил он журналистам в Канберре в понедельник.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация будет действовать в соответствии с решением суда», — добавил он.

На выходных Содружество написало российским чиновникам письмо, в котором говорилось, что правительство не будет сдавать в аренду территорию посольства, пока ведется судебное дело.

Но прокурор Содружества Тим Бигби К.С. Он сказал, что не получил ответа.

«Я не критикую своего друга за то, что он не ответил на это письмо. В выходные у России на уме другие вещи», — заявил он суду в понедельник, имея в виду последнюю попытку государственного переворота в стране, возглавляемую группой Вагнера.

Судья Жаго сказал, что, хотя предыдущая попытка Национального столичного управления расторгнуть договор аренды посольства была признана федеральным судом недействительной, новые федеральные законы имеют преимущественную силу.

Национальная комиссия по капиталу заключила договор об аренде участка в Ярралумле в декабре 2008 года, а в 2011 году последовало разрешение на строительство.

По условиям аренды Россия согласилась закончить строительство в течение трех лет, но посольство еще частично построено.

Адвокаты российских чиновников заявили суду, что новые федеральные законы «не имеют никакого влияния на общественность», заявив, что миллионы долларов были бы потрачены впустую на строительство на этом месте.

История продолжается

Хотя суд отклонил судебный запрет, вынесенный российскими официальными лицами, неизвестно, будет ли в будущем рассматриваться вопрос об общей действительности законов.

Премьер-министр заявил, что в будущем земля не будет передана в аренду другой стране или использована под посольство.

«Мы рассмотрим назначение земли, но рассчитываем соблюдать закон», — сказал он.

«Австралия поддерживает закон. Россия в последнее время не очень хорошо поддерживает закон».

Российское посольство в пригороде Гриффитс на юге Канберры это решение не затронуло.