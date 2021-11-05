Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу ЮКОСа на 50 миллиардов долларов

Гаага, Нидерланды (AFP) – В пятницу Верховный суд Нидерландов вынес решение в судебном разбирательстве на сумму 50 миллиардов долларов между Россией и бывшими акционерами обанкротившегося нефтяного гиганта ЮКОС.

Если высшая судебная инстанция Нидерландов вынесет решение в пользу бывших акционеров в длительной судебной тяжбе, это потенциально может побудить их попытаться захватить российские активы по всему миру, чтобы возместить 50 миллиардов долларов, которые они были присуждены в арбитражном деле – считается они есть. Самое крупное арбитражное решение в мире.

В 2014 году международная коллегия арбитров пришла к выводу, что Москва захватила ЮКОС в 2003 году, намеренно парализовав компанию крупными налоговыми претензиями. Этот шаг был воспринят как попытка заставить замолчать Михаила Ходорковского, генерального директора ЮКОСа, яростного критика президента Владимира Путина.

Ходорковский был арестован под прицелом в 2003 году и провел более десяти лет в тюрьме, поскольку основные активы ЮКОСа были проданы государственной компании. ЮКОС в итоге обанкротился.

В своем решении от 2014 года арбитры заявили, что государство начало «полную атаку на ЮКОС и его бенефициарных владельцев, чтобы обанкротить ЮКОС и захватить его активы, одновременно изгнав г-на Ходорковского с политической арены».

Москва обжаловала решение арбитража, и голландский суд в Гааге отменил это решение в 2016 году, заявив, что арбитражный суд не обладает юрисдикцией, но позже апелляционный суд отменил это решение. Россия снова подала апелляцию, передав дело в Верховный суд.

В апреле независимый советник Верховного суда рекомендовал судьям отклонить апелляцию России.

Ходорковский не участвует в деле бывших консолидированных акционеров компании GML Ltd.