Верховный суд отклонил ходатайство о блокировании сделки Microsoft с Activision Blizzard

Верховный суд отклонил 11-часовую заявку, чтобы остановить приобретение Microsoft Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, производителя таких блокбастеров, как Call of Duty, Candy Crush и World of Warcraft, отказавшись от того, что кажется последним судебным иском, стоящим на пути закрытия сделки.

Судья Верховного суда Елена Каган во вторник отклонила просьбу группы игроков об экстренном ордере на прекращение слияния. В пятницу Апелляционный суд девятого округа отклонил запрос Федеральной торговой комиссии о прекращении слияния после того, как 11 июля судья федерального окружного суда отклонил запрос Федеральной торговой комиссии о блокировании приобретения Microsoft компании Activision Blizzard. Каган, которая рассматривает чрезвычайные ходатайства в Верховный суд девятого округа, не объяснила свое решение. Движение отклонено.

В понедельник группа геймеров обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать сделку, утверждая, что полученная власть Microsoft в игровой индустрии приведет к ущербу для потребителей. «Слияние между Microsoft и Activision станет одним из, если не самым крупным технологическим слиянием в истории, в то время, когда концентрация технологических компаний уже угрожает конкурентному балансу наших экономик и даже наших политических систем», — написал Джозеф Алиото, адвокат, представляющий группу, в своей петиции в Верховный суд.

В воскресенье Microsoft объявила об обязательном соглашении с Sony, согласно которому Call of Duty от Activision будет оставаться на платформах PlayStation в течение 10 лет после приобретения Microsoft игровой компании. В своем постановлении от 11 июля, отклоняющем ходатайство FTC о прекращении сделки, судья окружного суда Жаклин Скотт Корли частично процитировала обязательство Microsoft сохранить Call of Duty на PlayStation в течение 10 лет наравне с Xbox, а также то, что Microsoft подписала соглашение с Nintendo о переносе игры на Nintendo Switch. Она написала, что судья пришел к выводу, что «FTC вряд ли одержит победу» над своим заявлением о том, что слияние «может значительно снизить конкуренцию». Напротив, стандартное руководство указывает на более широкий доступ потребителей к Call of Duty и другому контенту Activision.

Microsoft впервые объявила о своем предполагаемом приобретении Activision Blizzard в январе 2022 года.

Сделка также столкнулась с противодействием в Великобритании, где Управление по конкуренции и рынкам страны (CMA) в прошлом году постановило остановить слияние Microsoft и Activision на том основании, что оно было антиконкурентным. На прошлой неделе Microsoft и CMA заявили, что остановить их судебную тяжбу Однако позже в отношении сделки CMA заявило, что любое изменение сделки Microsoft с Activision Blizzard может привести к новому расследованию.

Microsoft и Activision Blizzard вряд ли закроют сделку к первоначальному крайнему сроку 18 июля 2023 года для соглашения о слиянии, поскольку они надеются получить окончательное одобрение регулирующих органов в Великобритании, сообщает Bloomberg. упомянулСо ссылкой на анонимные источники.