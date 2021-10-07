Верховный суд Польши постановил, что его конституция превосходит законы ЕС

После многолетней ссоры между Брюсселем и Варшавой Европейский суд в июле приказал Польше демонтировать свою новую дисциплинарную систему для судей.

В августе лидер «Право и справедливость» указал, что Польша может последовать приказу, по крайней мере частично, но с тех пор отступила, предоставив правительству продолжить рассмотрение своего дела в Конституционном суде, основываясь на аргументах, что польская конституция, а не суды ЕС , должно быть окончательное судебное решение.

«В иерархии источников права Договор ЕС уступает Конституции», – заявил в суде судья Конституционного суда Бартломий Сушанский, подытоживая постановление.

Правительство заявило, что не намерено выходить из союза, который предоставил миллиарды долларов финансирования и который, согласно опросам общественного мнения, пользуется огромной поддержкой населения.

«Польское правительство хочет, чтобы вы съели свой торт и съели его тоже», – сказала Анна Войчик, исследователь Польской академии наук, специализирующаяся на верховенстве закона. «Они хотят остаться в ЕС, потому что это то, что поддерживают 90 процентов поляков, но в то же время они хотят освободиться от европейских суждений о судебной системе».

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что не примет это, избегая при этом любых заявлений, которые поставили бы под сомнение будущее членство Польши в блоке, который все еще оправляется от шока от Brexit.

Г-жа Войчич сказала, что оспариваемая дисциплинарная система судей «затрагивает фундаментальный вопрос права на эффективную судебную защиту» и угрожает «европейскому правопорядку».