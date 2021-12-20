Верховный суд России заявил, что лица, находящиеся под санкциями, могут игнорировать положения об арбитраже | ТОО «Аллен энд Овери»

Дело касается сферы действия российского законодательства об исключительной юрисдикции российских судов в делах, касающихся лиц, подпадающих под санкции. Верховный суд, по сути, подтвердил, что лица, попавшие под санкции, имеют право выбирать между судебным разбирательством (или арбитражем) за рубежом и судебным разбирательством в России в соответствии с новыми положениями об исключительной юрисдикции.

Мы кратко изложили приведенный ниже случай и основные выводы, которые, по нашему мнению, имеют первостепенное значение для бизнеса наших клиентов.

Исключительная юрисдикция российского суда по делам в отношении лиц, подпадающих под санкции

С 2014 года санкции остаются горячей темой не только для российских компаний и частных лиц, но и для тех, кто ведет бизнес с россиянами. Разумеется, существуют различные типы санкций — некоторые из которых запрещают только определенные виды деловой активности с лицами, подпадающими под санкции (так называемые секторальные санкции), в то время как другие налагают полное замораживание активов человека (например, Список лиц с особым назначением и запрещенных лиц). или санкции за замораживание активов).

В 2020 году российский законодатель внес поправки в Арбитраз (Торговый) процессуальный кодекс (АПК), вводящий исключительную юрисдикцию российских арбитражных судов по делам с участием лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры. Согласно новой статье 248.1 АПК РФ, российские суды будут обладать исключительной юрисдикцией в отношении споров с участием лиц, подпадающих под санкции, если между сторонами не заключено иное соглашение или соглашение. При наличии арбитражной оговорки или выбора суда исключительная юрисдикция российских судов возникает только в соответствии со статьей 248.1 (4), если:

Оговорка предусматривает разрешение спора в иностранном суде или арбитраже, и

Положение становится недействительным из-за санкций, наложенных на сторону судебного разбирательства, которые создают препятствия для доступа этой стороны к правосудию.

Если разбирательство в иностранном суде или арбитражном разбирательстве продолжается или собирается начаться, лицо, подвергшееся санкциям, может обратиться в российский суд с ходатайством о вынесении судебного запрета против иска противной стороны в соответствии со статьей 248.2 АПК РФ.

Судебная практика (пока)

До сих пор было только несколько дел, которые могут дать некоторое представление о том, как действуют статьи 248.1 и 248.2 APC, когда стороны имеют договор с арбитражной оговоркой или выбором суда.

В большинстве случаев, разрешенных российскими судами в соответствии с новыми положениями, лица, подпадающие под санкции, входили в Список особо обозначенных граждан (SDN) OFAC или подпадали под санкции ЕС о замораживании активов (или и то, и другое).

При применении таких наказаний минимальные препятствия для доступа к правосудию относительно невелики. Суды обычно отмечают, что лицам, в отношении которых действует замораживание активов, очень трудно, если возможно, осуществить банковские переводы для оплаты судебных разбирательств и их адвокатов. По этой причине суды пришли к выводу, что лица, подвергнутые таким наказаниям, не могут добиться правосудия в иностранном суде, и относительно легко принимают на себя исключительную юрисдикцию по этим вопросам. Российские суды уже сделали это как минимум в пяти случаях разногласий.

Несколько иная ситуация с лицами, к которым применены отраслевые санкции. Многие российские госкомпании подвергаются тому или иному виду секторальных санкций, но продолжают вести трансграничный бизнес. Кроме того, их международные контракты часто предусматривают арбитраж за пределами России.

Обычно секторальные санкции на практике не влияют на способность лица, подвергшегося санкциям, подавать иски в иностранных юрисдикциях, нанимать там адвокатов и других специалистов, а также оплачивать арбитражные и другие сборы. Таким образом, секторальные санкции, как правило, не создают препятствий для доступа к правосудию, когда дело касается судебных или арбитражных дел за пределами России.

Оралтранс против PESA Решения суда низшей инстанции

В недавнем деле российские суды должны были рассмотреть вопрос о том, создают ли отраслевые санкции основание для исключительной юрисдикции российских судов в соответствии со статьей 248.1 Закона о борьбе с коррупцией.

состояние ПАО «Уральское транспортное машиностроительное предприятие» Следить за избранным против PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna. Железнодорожный транспорт (PESA) (Дело № А60-36897 / 2020) касается контракта на поставку трамваев компанией PESA, который предусматривал арбитраж в соответствии с правилами Арбитражного учреждения Торговой палаты Стокгольма (SCC). Контракт, о котором идет речь, был заключен в 2013 году. С сентября 2014 года Уралтрансмаш подлежит санкциям ЕС в соответствии со статьей 5 (2) (c) Постановления Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 г. (с изменениями) ). Однако эти штрафы не связаны с контрактом с PESA.

В 2019 году PESA начала арбитраж в SCC по поводу неуплаченной цены, процентов, договорных и установленных законом штрафов (в общей сложности более 55 миллионов евро). Однако «Уралтрансмаш» возбудил в российских судах иски по статьям 248.1 и 248.2 АПК РФ, добиваясь вынесения судебного запрета на иск против PESA.

Суды низшей инстанции не убедились в том, что санкции сделали арбитражное соглашение недействительным или создали какие-либо препятствия для участия Уралтрансмаша в арбитражном разбирательстве ГТК. Суды установили, что штрафы не связаны с рассматриваемым контрактом. Кроме того, суды отметили, что «Уралтансмаш» уже производил платежи в евро в пользу PESA по контракту после наложения штрафных санкций. Более того, суды отметили, что «Уралтрансмаш» уже участвовал в арбитражном разбирательстве в Специализированном уголовном суде, выплатил свою долю аванса на судебные издержки, назначил арбитра, нанял адвоката и в течение всего разбирательства вел записи.

На этом основании нижестоящие суды пришли к выводу, что исключительная юрисдикция в соответствии с разделом 248.1 (4) АПК РФ не была установлена, и отклонили ходатайство о судебном запрете против иска.

Оралтранс против PESA — Решение Верховного суда

Первоначально Уралтрансмех не удовлетворил его апелляцию в Верховный суд, но он подал жалобу заместителю председателя Верховного суда, который затем передал дело на рассмотрение коллегии из трех судей Верховного суда.

Комиссия рассмотрела апелляцию 11 ноября и 2 декабря и вынесла решение 9 декабря 2021 года.

Верховный суд постановил, что статья 248.1 Уголовно-процессуального кодекса не требует, чтобы лицо, подвергшееся санкциям, доказывало наличие препятствий для доступа к правосудию. Скорее всего того факта, что к российскому лицу были применены санкции, достаточно, чтобы сделать вывод о существовании препятствий для доступа такого лица к правосудию в иностранном государстве, которое ввело такие санкции. Комитет пришел к выводу, что наказания всегда носят личный характер и назначаются государственными органами. Следовательно, это обязательно влияет на права лиц, подвергшихся санкциям, или, по крайней мере, на их репутацию. Вот почему они ставят наказываемого наравне с другими сторонами. На этом основании Верховный суд пришел к выводу об обоснованных сомнениях в том, что право лица, подвергшегося санкциям, на судебное разбирательство будет соблюдено, и что он сможет добиться справедливости на территории государства, наложившего санкции. Соответственно, статья 248.1 Закона о борьбе с коррупцией требует только одностороннего заявления лица, на которое наложены санкции, которое может выбрать, продолжать ли дело в иностранном суде или арбитраже, или выбрать исключительную юрисдикцию российских судов.

На этом основании Верховный суд отменил решения нижестоящих судов. Однако он также отклонил ходатайство о судебном запрете на судебный процесс, поскольку производство по делу ГТК против Уралтрансмаша уже завершено, а окончательное решение было вынесено в мае 2021 года.

Выводы

Решение Верховного суда не создает прецедента для следующих судов. Хотя возможно, что статья 248.1 УПК может быть истолкована по-разному в других случаях, суды, скорее всего, убедятся в прочтении этого постановления Верховным судом.

Интерпретация Верховного суда не оставляет места для различия между замораживанием активов и секторальными санкциями. Кроме того, очевидно, что Верховный суд не видел разницы между судебным разбирательством в судах иностранных государств и частным арбитражем.

Если вы последуете толкованию статьи 248-1 Верховным судом в более поздних делах, это поставит под угрозу любое положение об арбитраже и выборе суда в контракте с российским лицом, подпадающим под санкции.

Что касается арбитражных соглашений, это положение может повлиять на те, которые предусматривают арбитраж, администрируемый учреждением, зарегистрированным в Великобритании, ЕС или США, и / или предусматривают местонахождение арбитража в одной из юрисдикций, которая ввела санкции против российских компаний. . Однако неясно, будет ли порядок отличаться в случаях, когда место арбитража находится в России. Может быть аргумент в пользу того, что это не «иностранный арбитраж» для целей раздела 248.1 APC, даже если он администрируется иностранным учреждением.

Аргументация Верховного суда, похоже, не влияет на применимость арбитражных оговорок, предусмотренных российским арбитражным учреждением. На них могут не так сильно повлиять арбитражи по правилам HKIAC или SIAC, особенно если они находятся не в Великобритании, ЕС или США. Гонконг и Сингапур еще не ввели санкции в отношении россиян, а с 2014 года продвигают российских пользователей как «арбитражные юрисдикции без санкций». Наконец, дополнительным вариантом для рассмотрения может быть Швейцарский арбитражный центр (ранее — Швейцарский арбитражный институт) и Швейцария в качестве места арбитража, поскольку швейцарские санкции против россиян довольно ограничены по сравнению с санкциями, предусмотренными Европейским союзом.