Верховный суд России отклонил попытку отменить закон о протестах против войны

Автор Марк Тревельян

ЛОНДОН (Рейтер) — Конституционный суд России отклонил попытку правозащитных групп добиться отмены закона, запрещающего людям высказываться против вторжения России в Украину.

В пространном постановлении суд отклонил попытку отменить статью 20.3.3 КоАП, которая запрещает «публичные действия, направленные на дискредитацию применения вооруженных сил».

Активисты, включая правозащитную группу «ОВД-Инфо» и запрещенную правозащитную организацию «Мемориал», возбудили дело в апреле, заявив, что оно нарушает статьи российской конституции, включая свободу слова и свободу совести.

Одним из истцов был Илья Яшин, оппозиционный политик, который был трижды оштрафован за антивоенные высказывания по статье 20.3.3, а затем в декабре прошлого года приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за распространение «ложной информации» о военных. .

В пространном постановлении по жалобе Яшина Конституционный суд заявил, что решения, принимаемые государственными органами «в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан и поддержания международного мира и безопасности», не могут быть произвольно поставлены под сомнение на основе субъективных мнений.

По ее словам, сделать это означало бы отрицать «правовой характер Российской Федерации, верховенство ее Конституции и обязанность соблюдать ее правила, что недопустимо по Конституции Российской Федерации».

Виолетта Вицнер, юрист «ОВД-Инфо», назвала это решение позором.

Другая заявительница, Мария Немова, заявила, что постановление подтвердило, что целью закона было подавление инакомыслия: «Говорить могут только люди, поддерживающие войну, а те, кто с ними не согласен, молчат».

По данным ОВД-Инфо, власти возбудили более 6500 дел по статье 20.3.3, в том числе в отношении лиц, организовавших отдельные антивоенные демонстрации, размещавших свое мнение в Интернете или носивших антивоенную символику на одежде.

Физическим лицам грозит первоначальный штраф в размере до 50 000 рублей (595 долларов США). В случае повторения правонарушения им может быть предъявлено уголовное обвинение в «клевете на репутацию вооруженных сил», что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а за распространение «ложной информации» о вооруженных силах — до 15 лет. в тюрьме.

(Отчетность Марка Тревельяна; редактирование Эндрю Коуторна)