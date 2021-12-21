Верховный суд России позволяет сторонам, подпадающим под санкции, избегать арбитражных соглашений с местонахождением в стране, в отношении которой применяются санкции | Deckert LLP

В июне 2020 года в Арбитражный процессуальный кодекс РФ были внесены поправки, предоставляющие исключительную юрисдикцию российским (коммерческим) арбитражным судам («Арбитражные суды«) По спорам с участием российских (и некоторых иностранных) лиц, в отношении которых применяются иностранные санкции, независимо от того, заключили ли такие лица соглашение о выборе или арбитражное соглашение («Уголовный кодекс иностранного государстваЕсли сторона, на которую наложены санкции, соглашается передать спор в арбитражный суд в иностранной юрисдикции, арбитражные суды, тем не менее, могут иметь исключительную юрисдикцию в отношении спора, если арбитражное соглашение не может быть приведено в исполнение из-за наложения санкций, препятствующих доступу к правосудию для лиц, подвергшихся санкциям. вечеринка. 1

Уголовный кодекс других стран вызвал разногласия в деловом сообществе в России и за рубежом из-за неопределенности в отношении того, как арбитражные суды будут интерпретировать свою исключительную юрисдикцию и осуществлять свои полномочия по вынесению судебных запретов в отношении исков.

По делу АО «Уральское транспортное машиностроительное предприятие» (УралТрансМаш) против PESA Bydgoszcz Spylka Akcyjna (PESA) для железнодорожного транспорта2Верховный суд России («Верховный суд«), Что российская сторона, на которую наложены санкции, может получить судебный запрет против арбитража всякий раз, когда арбитраж проводится в иностранной юрисдикции, налагающей санкции на эту сторону. Сторона, на которую наложены санкции, не обязана доказывать, что санкции, наложенные на нее, фактически препятствуют ее возможности участвовать в арбитраж. Уралтрансмаш Тем не менее в этом деле Верховный суд отклонил ходатайство о наложении антиарбитражного судебного запрета, поскольку арбитражный суд уже вынес свое окончательное решение.

Спор возник по контракту на поставку трамваев между российским производителем военной техники и трамваев «Урал Трансмаш» и польским производителем железнодорожных вагонов Pesa. Контракт содержал арбитражную оговорку ТТК. PESA начала арбитраж в ТПС в 2019 году. УралТрансМаш, который находится под санкциями ЕС с 2014 года, в июле 2020 года обратился в арбитражные суды с просьбой о судебном запрете в соответствии с Уголовным кодексом иностранных государств, запрещающим продолжение арбитража.

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства. Арбитражный суд пришел к выводу, что УралТрансМаш не смог продемонстрировать, что санкции препятствовали его доступу к правосудию в разбирательствах ГТК, поскольку УралТрансМаш подвергается только секторальным санкциям, которые запрещают определенные виды хозяйственной деятельности, но не влияют на выполнение контракта на поставку, включая арбитраж. пункт. Фактически, «УралТрансМаш» участвует в арбитраже в течение двух лет, назначил арбитра, оплатил предоплату, подал записи и нанял адвоката. Первоначально решение об увольнении было оставлено без изменения Высоким Арбитражным судом, а также Верховным судом.

Однако после подачи заявления УралТрансМаш заместителю председателя Верховного суда дело было признано имеющим большое значение и передано на повторное рассмотрение коллегии из трех судей Верховного суда в сентябре 2021 года.

2 декабря 2021 года Верховный суд отменил решения нижестоящих судов, заключив, что введение санкций в отношении российской стороны само по себе препятствовало доступу этой партии к правосудию. Таким образом, российские стороны, подпадающие под санкции, могут уклоняться от арбитражных соглашений, предусматривающих место арбитража в стране, на которую наложены санкции, путем подачи ходатайства о запрете арбитража и передачи спора в российские арбитражные суды.

Согласно последней интерпретации иностранного уголовного права Верховным судом, тот факт, что арбитраж находится в юрисдикции, которая применяет санкции против российской стороны, например, в США, Великобритании и государствах-членах ЕС, является достаточным для рассмотрения доступа этой стороны к правосудию. как препятствие. Это толкование применяется как к отраслевым санкциям, так и к санкциям эмбарго. Неясно, распространяется ли это решение на арбитражные оговорки, предусматривающие администрирование арбитражным учреждением, зарегистрированным в юрисдикции, которая наложила санкции на сторону арбитража, но базируется в юрисдикции, которая не существует, например, Сингапур или Гонконг.

Хотя толкование Верховного суда не является обязательным для судов низшей инстанции, они, вероятно, придадут ему значительный вес.

До решения Верховного суда арбитражные суды применяли иностранный уголовный кодекс в индивидуальном порядке. Например, в 2020 году3 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области разрешил спор на основании арбитражной оговорки ГТК, которую он счел не имеющей исковой силы из-за санкций США и Украины, наложенных на истца, что сделало невозможным уплату арбитражного сбора истцом.

Поэтому при заключении арбитражных соглашений с российскими сторонами, на которые наложены санкции, следует внимательно рассмотреть выбор места арбитража и управляющего учреждения, чтобы обеспечить возможность принудительного исполнения арбитражного соглашения.

Примечания

1) Подробнее об этих поправках см. Https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2020/6/russia-has-intresent-a-law-seeking-to-protect-the-rights-of-san.html.

2) Номер дела A60-36897 / 2020.

3) Номер дела А56-57238 / 2020.