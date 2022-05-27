Economy

«Весело и вкусно» или «тот же человек»? Сообщается, что российский преемник McDonald’s ищет новое имя

27 мая, 2022
Marfa Fedoroa

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Преемник российского McDonald’s подал заявку на несколько экзотических названий для своей новой компании быстрого питания, согласно заявкам на товарные знаки, поданным в Российское патентное ведомство. Смотреть По сообщению Reuters, новая российская сеть ресторанов стремится быстро отреагировать на уход американского гиганта быстрого питания из страны.

Ключевые факты

Компания подала несколько торговых наименований в Российское агентство федеральной службы по интеллектуальной собственности, Reuters Отчетыв том числе «Весело и вкусно», «Тот самый», «Точь-в-точь» и «Открыть кассу».

Регистрации названий произошли после того, как McDonald’s на прошлой неделе заявил, что полностью покинет Россию в знак протеста против вторжения на Украину, а бывшие российские сайты McDonald’s начали удалять название и логотип McDonald’s со своих ресторанов в понедельник.

Форбс Он не смог провести независимую проверку патентных заявок, а McDonald’s не сразу ответил на запрос о комментариях.

основной фон

Российские сайты McDonald’s закрыто С начала марта компания заявила 16 мая, что будет разгружать свой бизнес в стране. В понедельник американская сеть Starbucks заявила, что покидает Россию, закрывая 130 кофеен кофейного гиганта в стране. Макдоналдс объявить 19 мая она продаст свой российский бизнес местному лицензиату Александру Говору. В понедельник преемник российского McDonald’s подтвержденный Компания планирует удалить все логотипы McDonald’s Golden Arches со своего сайта, который является частью McDonald’s. звонки Процесс «разархивирования», который включает удаление названия компании, логотипа и списков. Тем не менее, Интерфакс цитируется Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, что новое российское воплощение McDonald’s сохранит то же меню. Это не первый случай, когда российские власти предлагают взломать названия интеллектуальной собственности западных компаний или даже McDonald’s. Государственная Дума России поддерживаемый В марте подражатель McDonald’s позвонил дяде Ване, чтобы обойти бизнес российской компании, в то время как правительство В основном это зеленый Воровство патентов у стартапов из стран, выступающих против вторжения в Украину.

Что смотреть

Преемник российского McDonald’s планирует открыться для публики 12 июня, представитель компании Рассказывать Интерфакс, четверг. Компания заявила, что представит свой новый брендинг в «ближайшем будущем».

главный критик

Президент России Владимир Путин высоко оценил решение транснациональных компаний покинуть Россию во время телеобращения в четверг. Переводчик Рейтер, говоря: «Иногда, когда вы смотрите на тех, кто уходит — слава Богу, может быть? Мы займем их поля: наша работа, наше производство — оно уже выросло, и оно будет благополучно оставаться на той земле, которую подготовили наши партнеры». ».

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