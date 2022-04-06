Весь мир выиграет от победы Украины над Россией

Когда 24 февраля Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, большинство наблюдателей ожидали, что конфликт закончится через несколько дней. Более чем на месяц российские войска ушли с севера Украины после дорогостоящего и унизительного поражения в битве за Киев.

Поскольку война еще не закончилась, ранние победы Украины изменили ход конфликта и в конечном итоге породили временную надежду на победу Украины. Поражение путинских захватчиков будет широко встречено аплодисментами мировой аудитории, вдохновленной нежеланием и мужеством защитников Украины. Поражение России также принесло бы далеко идущие выгоды международному сообществу.

Первый и главный бенефициар, конечно же, Украина. Наступает эпоха подлинной независимости и европейской интеграции, а послевоенная Украина служит источником вдохновения для зарождающихся демократий во всем мире. Процесс реконструкции обязательно будет длительным, но новая Украина, возникшая из руин, останется ценным членом европейского сообщества с сильным чувством национальной цели и значительно улучшенной инфраструктурой.

Поражение России принесет огромные побочные выгоды Беларуси, где правитель Кремля Александр Лукашенко цеплялся за власть при поддержке Путина. Украинскую победу даст белорусское демократическое движение. Сейчас в основном в изгнании, Новая тяга. Открытие пути для возникновения европейской Беларуси лишило бы страну девальвированной диктаторской власти.

Украинское завоевание предоставит Грузии и Молдове прекрасную возможность восстановить полный суверенитет и восстановить контроль над удерживаемой Россией территорией на своей территории. В Молдове есть поддерживаемое Европой правительство, которое пользуется поддержкой. Продемократическое большинство в Грузии теперь требует лучшего будущего. Обе страны заслуживают того, чтобы быть полностью и независимыми.

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Поскольку власть Кремля подорвана поражением на Украине, народы Северного Кавказа получат возможность восстановить свое культурное и языковое разнообразие. В то время как Казахстан и другие соседние страны Центральной Азии могут расширять свои границы и открывать новые глобальные рынки, могут начаться новые реформы.

Жертвы малоизвестных военных кампаний и тайных войн Путина выиграют от поражения России. Венесуэла может наконец измениться. Ливия проиграет большой бардак. Мали и Центральноафриканская Республика будут удалены из злонамеренной группы Вагнера, которую в настоящее время обвиняют в причастности к новым эпизодам. Геноцид есть геноцид. После шести связанных с Путиным переворотов за три года поражение России на Украине может принести столь необходимую стабильность Сахелю и Западной Африке.

Современная Россия считается одним из ведущих мировых сторонников терроризма. Москву уже давно обвиняют в подстрекательстве Антиамериканский поворот Аль-Каиды. В последнее время Кремль налаживает дружеские отношения с талибами. Тем временем Москва поддерживает Силы стражей исламской революции (КСИР) в Ираке, Сирии, Ливане и других странах. Поражение России накажет Иран и ослабит многие элементы, настроенные против Москвы.

В течение многих лет Россия агрессивно подрывала западные демократии и стремилась максимально использовать существующие социальные разногласия. Меньшее вмешательство России создаст лучшее пространство для политики и принятия решений для избранных правительств в Европе и Северной Америке. Без искусственного размножения на кремлевских фермах троллей популистам было бы очень трудно набрать обороты.

Центральная Евразия События

Крайне важно, чтобы поражение России сочеталось с ответственностью за российские военные преступления. Это было давно. Из статьи Путина 2021 года об отрицании существования Украины Фашистские фанатики перед вторжением, Российский лидер не скрывал своего желания уничтожить украинское государство. Массовые казни в Пуче и других местах Украины подтверждают истинный характер российской пропаганды.

Понятно, что сейчас мы наблюдаем геноцид, происходящий в самом сердце Европы. Когда в последние дни всплыли подробности российских военных преступлений, профессор Джонс Хопкинс Юджин Финклер вынес убедительный вердикт: «Как исследователь геноцида я эмпирик. Обычно я отвергаю риторику. Есть действия, есть мотивация. Это похоже на геноцид. Это чисто, просто и каждый хочет видеть.

Преступления России на Украине отражают ощущение безнаказанности действий Путина на международной арене. Начиная с вторжения в Крым в 2014 году и зверств в Сирии и заканчивая политическими убийствами и срывами выборов в Европе и Соединенных Штатах, российский правитель долгое время действовал так, как если бы он был вне международного права. Победа Украины станет важным шагом в привлечении Путина к ответственности.

Мир Путина уже сжимается. В течение года он потерпел унизительные военные неудачи в войне, которая, по мнению большинства россиян, продлится несколько часов, из-за радости по поводу восстания на Кольцевой дороге. Теперь он считает себя международным варваром, и в западных столицах его часто называют военным преступником.

Какой будет украинская победа? Если Украина получит передовую военную поддержку с запада, украинские военные смогут вывести российские войска с востока и освободить южное побережье страны. Потребуется господство в воздухе и дополнительные военно-морские силы, чтобы прорвать незаконную блокаду Россией портов Черного моря на Черном море и в конечном итоге освободить сам Крым.

Побежденной России по-прежнему придется иметь дело с международными санкциями, и она будет медленно, но неуклонно отдаляться от Москвы как от ключевых клиентов и искать менее геополитически скомпрометированных поставщиков в других местах, что может привести к падению доходов от экспорта энергоресурсов. Кремль спровоцировал значительные внутренние потрясения, но Украине предстоит столкнуться с шоком поражения.

Что касается более широкого мира, то здесь будет много поводов для радости. Важно отметить, что возможности Кремля по срыву международных операций резко сократятся. Каждое независимое и законопослушное государство имеет явный и очевидный интерес в том, чтобы помочь Украине одержать победу над Россией. Мир был бы намного лучше без наказания и вмешательства Путина.

Крис Александр а Заслуженный член Международного совета Канады И это Компания Макдональд-Лорье. Ранее он занимал должности вице-президента в Москве, Канада, парламентского секретаря по национальной безопасности и министра по делам гражданства и иммиграции.

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На фото: Украинский слуга идет возле развалин российского танка в первом ряду в Киевской области. 28 марта 2022 г. (REUTERS/Глеб Гаранич)