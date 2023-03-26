Военнослужащий США, который сообщил российским государственным СМИ, что перешел на сторону Москвы после боевых действий в составе Украинского интернационального корпуса, очень недолго служил в вооруженных силах США, сообщил представитель военной службы.

Представитель армии сообщил Task & Purpose в четверг, что Джон Дэвид Макинтайр «служил в регулярной армии пехотинцем с закрытых позиций (11C) с июня 2015 года по август 2017 года». У него нет распространения. По окончании службы ему было присвоено звание рядового первого класса».

Сразу не было никакой информации о том, почему Макинтайр покинул армию спустя чуть более двух лет, почему он закончил свою службу в таком низком звании или какое увольнение он получил, когда оставил службу.

Узнать больше Это полное видео интервью RT с американским наемником, который перешел на сторону России и утверждал, что тоже всегда замышлял заговоры. Он дал интервью RT, и многие из них испытывают трудности с доступом к RT в некоторых местах. Вот все 17-минутное видео сейчас в Твиттере, где… https://t.co/4m8tWUSMo3 pic.twitter.com/saISBmg4y4 — ГрафическийW (@GraphicW5) 1 марта 2023 г.

В интервью российскому телеканалу RT Макинтайр сказал, что служил в 1-й бронетанковой дивизии и был направлен в Форт-Блисс, штат Техас. На одной из фотографий Макинтайра в форме, показанных RT, можно увидеть солдата рядом с Макинтайром с нашивкой 1-й бронетанковой дивизии на рукаве.

Макинтайр рассказал корреспонденту RT Мурату Газдиеву, что прослужил в армии «два года и месяц», но не описал обстоятельств, при которых оставил службу.

Он сказал, что присоединился к Украинскому интернациональному корпусу в марте 2022 года специально для того, чтобы шпионить за украинскими войсками для российского правительства. Он также обвинил проукраинские силы в совершении военных преступлений и жестком внедрении в ряды нацистов.

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Ни одно из заявлений Макинтайра не было немедленно проверено, а его комментарии о том, что украинцы — нацисты, были попугаями кремлевской пропаганды, которую русские использовали для оправдания своего вторжения в Украину.

Макинтайр сказал, что предоставил российской разведке информацию о командной структуре Международного корпуса, а также имена людей, причастных к этому подразделению и его вооружению, но его утверждения не были подтверждены независимыми экспертами в четверг вечером.

«Это причина, по которой я приехал в Украину в первую очередь», — сказал Макинтайр Газдеву, когда его спросили, почему он едет в Россию. Я коммунист. Я антифашист. Мы должны бороться с фашизмом повсюду. Когда я приехал в Украину, я знал, что постараюсь получить как можно больше информации обо всем, что может быть полезным и пересекающимся. »

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