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Ветеран армии США, утверждающий, что перешел на сторону России, отсидел всего два года

26 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

Военнослужащий США, который сообщил российским государственным СМИ, что перешел на сторону Москвы после боевых действий в составе Украинского интернационального корпуса, очень недолго служил в вооруженных силах США, сообщил представитель военной службы.

Представитель армии сообщил Task & Purpose в четверг, что Джон Дэвид Макинтайр «служил в регулярной армии пехотинцем с закрытых позиций (11C) с июня 2015 года по август 2017 года». У него нет распространения. По окончании службы ему было присвоено звание рядового первого класса».

Сразу не было никакой информации о том, почему Макинтайр покинул армию спустя чуть более двух лет, почему он закончил свою службу в таком низком звании или какое увольнение он получил, когда оставил службу.

В интервью российскому телеканалу RT Макинтайр сказал, что служил в 1-й бронетанковой дивизии и был направлен в Форт-Блисс, штат Техас. На одной из фотографий Макинтайра в форме, показанных RT, можно увидеть солдата рядом с Макинтайром с нашивкой 1-й бронетанковой дивизии на рукаве.

Макинтайр рассказал корреспонденту RT Мурату Газдиеву, что прослужил в армии «два года и месяц», но не описал обстоятельств, при которых оставил службу.

Он сказал, что присоединился к Украинскому интернациональному корпусу в марте 2022 года специально для того, чтобы шпионить за украинскими войсками для российского правительства. Он также обвинил проукраинские силы в совершении военных преступлений и жестком внедрении в ряды нацистов.

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Ни одно из заявлений Макинтайра не было немедленно проверено, а его комментарии о том, что украинцы — нацисты, были попугаями кремлевской пропаганды, которую русские использовали для оправдания своего вторжения в Украину.

Макинтайр сказал, что предоставил российской разведке информацию о командной структуре Международного корпуса, а также имена людей, причастных к этому подразделению и его вооружению, но его утверждения не были подтверждены независимыми экспертами в четверг вечером.

«Это причина, по которой я приехал в Украину в первую очередь», — сказал Макинтайр Газдеву, когда его спросили, почему он едет в Россию. Я коммунист. Я антифашист. Мы должны бороться с фашизмом повсюду. Когда я приехал в Украину, я знал, что постараюсь получить как можно больше информации обо всем, что может быть полезным и пересекающимся. »

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